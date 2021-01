อภิรักษ์ติดโผ! เอเอฟซีเปิดโหวตโกลจอมหนึบ ACL 2020

อภิรักษ์ วรวงษ์ ผู้รักษาประตูสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ติดโผเป็น 1 ใน 5 มือกาวที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) เปิดให้แฟนบอลโหวตเป็นผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมในศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2020

นายด่านวัย 24 ปี ได้โอกาสลงสนาม 5 เกม รวมเวลาทั้งหมด 450 นาที โดยแม้จะเสียไป 6 ประตู แต่ก็ทำสถิติเซฟไปถึง 21 ครั้ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเซฟจุดโทษในเกมชนะเอฟซี โซล 2-1 อีกด้วย และมีสถิติเซฟเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่ 4.2 ครั้ง

ส่วนจอมหนึบอีก 4 คนที่เหลือซึ่งติดโผเข้ามา ได้แก่ แบรด โจนส์ จอมเก๋าชาวออสเตรเลียของ อัล นาสเซอร์, ฮาเหม็ด ลาค ของเปอร์เซโปลิส, โจ ซู-ฮ็อค ของทีมแชมป์อย่าง อุลซาน ฮุนได และ ไดยะ มาเอะคาวะ ของวิสเซล โกเบ

Who is your favourite #ACL2020 goalkeeper?🤔



🇦🇺 Brad Jones

🇮🇷 Hamed Lak

🇰🇷 Jo So-huk

🇹🇭 Apirak Worawong

🇯🇵 Daiya Maekawa



🗳 VOTE : https://t.co/OtFjCZVFdt pic.twitter.com/3fIZqMeaHA