อินโดเดือด! ชัปปุยส์ให้กำลังใจวาเลียนโดนฟีฟ่าเบรคย้ายทีมชาติ

แฟนบอลแดนอิเหนาประสานเสียงจวกฟีฟ่าจากกรณีแบนดาวรุ่งตัวเก่งลงเล่นให้ในนามทีมชาติ โดยมีมิดฟิลด์กิเลนผยองร่วมให้กำลังใจด้วย

เอซรา วาเลียน นักเตะดาวรุ่งสัญชาติอินโดนีเซีย ถูกทาง สหพันธ์ลูกหนังนานาชาติ หรือ FIFA แบนสิทธิ์การโอนสัญญชาติลงสนามให้กับทีมชาติ

ดาวโรจน์วัย 21 ปีไม่ได้รับการลงทะเบียนรับใช้ทีมชาติอินโดนีเซียลงแข่งขันในรายการ AFC U-23 2020 รอบคัดเลือก หลังจากที่ทางเอเอฟซีนั้นตั้งข้อสงสัยในเรื่องความเหมาะสมในเรื่องของเชื้อชาติ

ปัญหาเริ่มมาจากที่ วาเลียน นั้นเคยลงสนามรับใช้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาแล้วในการแข่งขัน UEFA European U-17 Championship รอบคัดเลือกในปี 2013

ด้วยปัจจัยดังกล่าวทำให้ทาง FIFA เลือกที่จะไม่อนุมัติให้เขาโอนสัญชาติมาเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นการลงเล่นในทีมชุดใดก็ตาม ซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลเป็นจำนวนมาก

โดยมีการยกตัวอย่างในกรณีของ ชาริล ชัปปุยส์ ที่เคยเล่นให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุดเยาวชนก่อนย้ายมาเล่นให้กับทีมชาติไทย รวมไปถึง ดีเอโก้ คอสต้า ที่ย้ายสัญชาติจากบราซิลมาเล่นกับทีมชาติสเปนชุดใหญ่

“ถึง วาเลียน ผมเสียใจจริง ๆ ที่ได้ยินเรื่องนี้ซึ่งทำให้คุณพลาดลงสนามในทัวร์นาเมนต์นี้ แต่ผมแน่ใจว่าทางสหพันธ์เตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อให้คุณได้สิทธิ์ในการลงเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียในอนาคต ขอให้โชคดีในเกม AFC U23 23 🇹🇭 vs 🇮🇩 🙏 ⚽️” ชัปปุยส์ อัพ IG ถึง วาเลียน

“มันเปลี่ยนชีวิตของผมไปเลยนะ การได้ย้ายมาเล่นให้กับประเทศของคุณแม่ผม 🇹🇭 การได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนที่เราเป็นผู้นำมาด้วยการเล่นฟุตบอลของเรา มันน่าเหลือเชื่อมากเลยนะ รวมทั้งการได้รับความรักที่เข้ามาอย่างท่วมท้น ❤️❤️❤️ ผมหวังว่าในอนาคตคุณจะทำมันได้เหมือนกันกับแฟนบอลอินโดนีเซีย 🇮🇩 #ilovethisgame #proud

รวมคอมเมนต์แฟนบอลของอินโดนีเซียที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

@FIFAcom you are full of shit !!! Why Ezra walian can't play for Indonesia national team? How about Thailands player charyl chapuis who ever played for Swiss National U-17 team but now He play for thailand squad ???? FiFA is full of shit !!! #saveezrawalian — Akash_SpectaBoyzTDM (@Akash_Specta) March 21, 2019

“ฟีฟ่า พวกนายมันบ้าไปแล้ว!! ทำไมเอซราถึงไม่สามารถลงเล่นให้กับอินโดนีเซียได้ล่ะ? แล้วทำไม ชาริล ชัปปุยส์ ถึงเล่นให้ทีมชาติไทยได้ทั้ง ๆ ที่เขาเคยเล่นทีมชาติสวิตชุด U17 มาก่อนและตอนนี้เขาเป็นนักเตะทีมชาติไทย??? ฟีฟ่าพวกนายมันบ้า!! #saveezrawalian”

Please tell us the different between Ezra Walian and Geoffrey Kondogbia!!. #JusticeforEzraWalian pic.twitter.com/eRqT8xgh8p — pendi slamet (@pendislamet) March 22, 2019

“ฟีฟ่า ช่วยบอกความแตกต่างของระหว่าง เอซรา วาเลียน กับ เจฟฟรีย์ ก็องด็อกเบีย หน่อยครับ #JusticeforEzraWalian

@theafcdotcom @fifa Ezra walian already play for u22 Indonesia since SEA games in 2017. And ezra already play for senior national team against Myanmar. Why you just banned him right now? Weird decision for profesional organisation. Don't listen to Vietnam, they makes you stupid — Jeffri Minggar (@jemi50) March 22, 2019

“ถึงเอเอฟซี ถึงฟีฟ่า เอซรา วาเลียน ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียชุด U22 ในซีเกมส์ปี 2017 ไปแล้วนะ และเขาก็ได้ลงเล่นชุดใหญ่นัดเจอเมียนมาไปแล้ว แล้วทำไมพวกนายถึงเพิ่งมาแบนเขาตอนนี้ล่ะ? เป็นการตัดสินใจที่แปลกจริง ๆ สำหรับองค์กรที่เป็นมืออาชีพแบบนี้ อย่าไปฟังพวกเวียดนาม พวกนั้นมันทำให้นายโง่เง่า”