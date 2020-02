อินเตอร์โดนด้วย! เลื่อนเกมเซเรีย อา 3 คู่หวั่นโควิด-19แพร่ระบาด

เกม กัลโช เซเรีย อา จำนวน 3 คู่ในวันอาทิตย์นี้ ถูกสั่งให้เลื่อนการแข่งขันออกไป หลังพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19

ไวรัสโคโรนาหรือในชื่ออย่างเป็นทางการ โควิด-19 กำลังระบาดขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยล่าสุดหนึ่งในประเทศที่กำลังระบาดได้แก่ประเทศ อิตาลี โดยมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 รายได้แก่ชายวัย 78 ปีจาก ปาดัว, เวเนโต้ และหญิงสาวในลอมบาร์ดี้

ทำให้ มีคำสั่งยกเลิกการแข่งขันกัลโช เซเรีย อา จำนวน 3 เกมในวันนี้ที่อยู่ในจุดสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ได้แก่ คู่ อินเตอร์ มิลาน พบ ซามพ์โดเรีย, อตาลันต้า พบ ซาสซูโอโล และเวโรนา พบ กายารี

"เรามีความตั้งใจที่จะงดการแข่งขันกีฬาทุกชนิดและลอมบาร์ดี้และเวเนโต้สำหรับวันพรุ่งนี้(วันอาทิตย์)" จูเซปเป้ คอนเต นายกรัฐมนตรี อิตาลี เผยในที่ประชุม

ทั้งนี้มีรายงานว่า แมตช์ฟุตบอลสมัครเล่นกว่า 88 แมตช์ ที่จะทำการแข่งขันที่ลอมบาร์ดี้เมื่อวันเสาร์ก็ถูกเลื่อนออกไปหมดเช่นกัน ซึ่งในรายการ กัลโช บี, ซี และ ดี ก็ถูกผลกระทบและน่าจะยกเลิกเช่นกัน

🚨 | OFFICIAL STATEMENT#InterSampdoria, which was due to take place at 20:45 CET on Sunday 23 February, has been postponed to a later date 👉 https://t.co/K6BtBQ4QRx#FCIM