อินเตอร์แถลง’ฮาคิมี’ติดเชื้อโควิด-19

อินเตอร์ มิลาน แถลงยืนยันว่า อัชราฟ ฮาคิมี แบ็คตัวเก่งถูกตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทำการกักตัวแล้ว

ดาวเตะวัย 21 ปีคิอนักเตะรายล่าสุดของทัพงูใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยก่อนหน้านี้มีนักเตะในทีมถึง 7 รายที่มีผลตรวจออกมาเป็นบวกได้แก่ มิลาน สกรินเนียร์, อเลสซานโดร บาสโตนี, โรแบร์โต้ กายาร์ดินี, รัดยา นาอิงโกลัน ,โลนุต ราดู และ แอชลีย์ ยัง

โดยจากการตรวจหาเชื้อของทางยูฟ่ารอบล่าสุดพบว่า ฮาคิมี ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งนักเตะไม่มีอาการของโรคแต่อย่างใด และได้แยกกักตัวตามมาตรการเรียบร้อยแล้วซึ่งจะส่งผลให้เขาพลาดเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกรอบแบ่งกลุ่มที่จะพบกับโบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัคคืนนี้

