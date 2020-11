อินดี้! 'อเล็กซ์ ซง'เปิดตัวซบทีมลีกจิบูติ

อเล็กซ์ ซง อดีคกองกลางอาร์เซนอล เซ็นสัญญาซบ เอเอส โซลาร์ เซเวน สโมสรในลีกจิบูติ ประเทศในทวีปแอฟริกา

อดีตห้องเครื่องบาร์เซโลนากลายเป็นผู้เล่นไร้สังกัด หลังถูก เอฟซี ซิยง สโมสรในสวิตเซอร์แลนด์ ยกเลิกสัญญาเมื่อเดือนมีนาคม เพราะปฏิเสธที่จะลดค่าเหนื่อยในช่วงวิกฤตโควิด-19

ล่าสุดดาวเตะวัย 33 ได้ต้นสังกัดใหม่แล้ว หลังทำเซอร์ไพรส์เซ็นสัญญากับ เอเอส โซลาร์ เซเวน เป็นเวลา 2 ปี พร้อมรับเสื้อหมายเลข 17

ทั้งนี้ ซงเค้ยค้าแข้งกับ เดอะ กันเนอร์ส ระหว่างปี 2006-2012 ก่อนย้ายไปเล่นกับบาร์ซา, รูบิน คาซาน และ เอฟซี ซิยง

