อดีตแข้งลิเวอร์พูลวิเคราะห์มุมที่อิซัคจะไม่คืนฟอร์มเก่งจนกว่าจะถึงฤดูกาลหน้า

สตีเฟน วอร์น็อค อดีตแนวรับ ลิเวอร์พูล แสดงความเห็นจากมุมที่ได้พูดคุยกับโค้ชฟิตเนสว่า อเล็กซานเดอร์
เรื่องราวการย้ายทีมของกองหน้าทีมชาติสวีเดน กลายเป็นมหากาฬประจำซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยยืดเยื้อกันจนถึงวันสุดท้ายของตลาดก่อนที่ ลิเวอร์พูล จะกระชากมาร่วมทีมด้วยค่าตัว 125 ล้านปอนด์ได้สำเร็จ
ในช่วงที่รอย้ายทีม อิซัค ไม่ได้รายงานตัวและไปปรีซีซั่นกับนิวคาสเซิล และฝึกซ้อมด้วยตัวคนเดียวจนย้ายทีม นั่นเป็นจุดที่ วอร์น็อค และโค้ชฟิตเนส ของเขาวิเคราะห์ว่า การไม่ได้ปรีซีซั่นกับเพื่อนนักเตะ จะไม่สามารถทำให้เขาเรียกความฟิตกลับมาได้ทันอีกแล้วในฤดูกาลนี้
นั่นเป็นสาเหตุที่ อิซัค มีฟอร์มที่ตกลงไปอย่างน่าใจหายในการออกสตาร์ทกับ ลิเวอร์พูล จนทำได้เพียงประตูเดียวในพรีเมียร์ลีก
“จากมุมมองเรื่องของ อิซัค, ผมทำ Podcast ของตัวเองกับโค้ชฟิตเนสของผม และหนึ่งในเรื่องที่เราพูดคุยกันคือเขายังไม่ฟิต และจะไม่ฟิตจนกว่าจะถึงฤดูกาลหน้า เพราะเมื่อคุณย้ายมาสโมสรโดยที่ไม่ได้มีปรีซีซั่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับเพื่อนนักเตะ มันก็ยากมาก ๆ ที่จะเร่งสปีดตามมาได้ทัน” วอร์น็อค เผย
“เมื่อคุณพูดถึงเรื่องการวิ่ง ออกกำลังกายด้วยตัวเองในระหว่างนั้น คุณไม่ได้ถูกกระตุ้น ผลักดัน โดยคนอื่น สิ่งที่ผมจะหมายถึงคือ สมมุติว่าคุณต้องวิ่ง 1 กิโลเมตร และโค้ชฟิตเนสบอกว่าคุณมีเวลา 4 นาทีในการทำให้สำเร็จ คุณอาจจะเหยาะแหยะและวิ่งทันแบบเฉียดฉิว คุณอาจจะกระตุ้นตัวเองได้ไม่มากนัก
“แต่ถ้าผมวิ่งกับเขา หรือมีนักเตะวิ่งกับเขา มันอาจเกิดการแข่งขันที่เข้มข้น จริงจัง และนั่นคือวิธีเรียกความฟิต มันทำให้คุณผลักดันตัวเอง และมีร่างกายที่ฟิตขึ้นมา คุณต้องการการแข่งขันตรงนั้นในช่วงปรีซีซั่น
“เมื่อเขามายังสโมสร พวกเขาบอกว่าได้จับเขาเข้าโปรแกรมปรีซีซั่นขนาดย่อม ผมได้ดูเขาในเกมเจอ เซาแธมป์ตัน ในคาราบาว คัพ ได้เล่น 45 นาที และช่วงพักครึ่ง เขาออกมาวิ่งคนเดียว วิ่งคนเดียวอีกแล้ว การวิ่งมันไม่ได้มีการแข่งขัน มันไม่มีการแข่งขันที่เข้มเข้น ดุเดือด ที่ลิเวอร์พูลที่จะผลักดันตัวเขา
“ผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นอะไรจาก อิซัค มากนักในปีนี้ ผมดูเขาหลายรอบซึ่งเขายังดูไม่ฟิตเลย เขาดูไม่เฉียบคม และไม่มีความมั่นใจว่าร่างกายของเขาจะใช้ความเร็วฉีกกระชากหนีใครได้
“เขาอาจกำลังคิดว่า ‘นี่เราเคยทำอะไรแบบนี้ได้นี่นา’ และน่าจะมีหลายคนที่ดูเกมบนอัฒจันทร์เริ่มคิดว่านี่ไม่ใช่ อิซัค ที่เราเห็นกับ นิวคาสเซิล แน่นอนว่าไม่ใช่ เพราะเขาฟิตไม่พอ และเขาไม่พร้อมลงเล่นเกมระดับสูงสุดในพรีเมียร์ลีก
“เราพูดคุยกันบน Podcast และเราก็พูดกันว่าเขาจะไม่พร้อมจนกว่าจะถึงฤดูกาลหน้า และบางทีเราอาจเห็น อูโก้ เอกิติเก้ กำลังก้าวข้าม อิซัค ไปแล้ว อิซัค ยังต้องเคาะสนิมของเขาอีกมาก”