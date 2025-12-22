อดีตเคยแรง! ย้อนรอย อโมริม ถูกปล่อยยืมเพราะไม่ยอมลงซ้อมสมัยค้าแข้งกับเบนฟิก้า

กว่าจะมาเป็นกุนซือคนหนุ่มไฟแรง ได้คุมสโมสรอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เชื่อหรือไม่ว่าครั้งหนึ่ง รูเบน อโมริม เคยถูกกุนซือจับส่งออกไปเล่นกับทีมอื่นด้วยสัญญายืมตัว เพราะว่าเขาปฏิเสธที่จะลงซ้อมมาแล้วสมัยเป็นนักเตะ
เรื่องราวย้อนกลับไปในช่วงปลายปี 2011 อโมริม ที่ค้าแข้งกับ เบนฟิก้า เริ่มไม่พอใจกับโอกาสลงสนามของเขา หลังกลับมาจากอาการบาดเจ็บยาว แม้เป็นตัวหลักมาตั้งแต่ปี 2008 ถึงชั้นที่ว่าไม่ยอมลงซ้อมร่วมกับกลุ่มนักเตะสำรองที่จะต้องลงซ้อมตามปกติเมื่อไม่ถูกส่งลงสนาม โดยเขาแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อ จอร์จ เชซุส กุนซือของทีมในเวลานั้น ที่ไม่ส่งเขาลงสนามในเกมพบ ริโอ อเว แม้จะสั่งให้เขาไปอบอุ่นร่างกายอยู่นานสองนาน
การปฏิเสธลงซ้อมทำให้ อโมริม ถูกลงโทษด้วยปัญหาทางวินัย และทีมแก้ปัญหาด้วยการปล่อยเขาออกจากทีมในเดือนมกราคม 2012 ไปเล่นกับ บราก้า ด้วยสัญญายืมตัว ในระยะเวลา 18 เดือนจนถึง มิถุนายน 2013
อย่างไรก็ตาม การไปเล่นกับ บราก้า ทำให้เขาได้โอกาสลงสนาม และเรียกฟอร์มเก่งกลับมาอีกครั้ง จนได้กลับมาอยู่กับ เบนฟิก้า ในฤดูกาล 2013/14 และช่วยทีมคว้าสามแชมป์ในประเทศ ล้มล้างสิ่งที่เคยขุ่นข้องหมองใจกับ จอร์จ เชซุส ผู้เป็นกุนซือ นับเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เขาก้าวมาเป็นกุนซือในปัจจุบัน
เหมือนที่ครั้งหนึ่ง อโมริม เคยกล่าวว่าเขาเข้าใจดีถึงความรู้สึกของนักเตะสำรองที่ไม่ได้ลงสนาม เพราะเขาเคยผ่านมาแล้วเช่นกัน จนในวันนี้เขาต้องเผชิญกับปัญหามากมายทั้งก่อนหน้ากับ มาร์คัส แรชฟอร์ด และ อเลฮานโดร การ์นาโช ที่สะสางไปแล้ว
และในปัจจุบันกับ ค็อบบี้ เมนู อีกทั้งเสียงภายนอกจากเหล่าตำนานสโมสรทั้ง รอย คีน และ พอล สโคลส์ ซึ่งเชื่อว่าเขามีทางออกเพื่อบทสรุปที่ดีที่สุด ทั้งในมุมมองของโค้ชและนักเตะที่เขาเคยผ่านมาก่อนหน้านี้