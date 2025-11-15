อดีตกุนซือทีมชาติสเปนหวั่น’ยามาล’อนาคตไม่รุ่งเพราะพฤติกรรมนอกสนาม

ฆาเบียร์ เคลเมนเต้ อดีตกุนซือทีมชาติ สเปน แสดงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ ลามีน ยามาล ที่มักจะมีเรื่องราวนอกสนามที่อาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางการค้าแข้งของเขาได้
ไม่มีใครปฏิเสธว่า ยามาล คือหนึ่งในนักเตะพรสวรรค์สูงที่สุดที่โลกฟุตบอลได้เห็นในช่วง 5-10 ปีหลังสุด และเขาได้ก้าวมาเป็นตัวหลักของ บาร์เซโลนา และทีมชาติสเปนอย่างปฏิเสธไม่ได้
แต่ด้วยความที่ยังอยู่ในวัยรุ่นทำให้มีเรื่องราวต่าง ๆ นานา ทั้งชีวิตส่วนตัว, ดราม่าจากครอบครัว และล่าสุดการมีปากเสียงกับบรรดานักเตะเรอัล มาดริด ที่ส่วนใหญ่เป็นรุ่นพี่ในทีมชาติ
“ในฐานะนักเตะ เขาเป็นนักเตะที่เก่งมาก ๆ แต่ถ้าหากชีวิตส่วนตัวนอกสนามของเขาไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมการเป็นนักกีฬามืออาชีพ
“เขาอาจมีเส้นทางการค้าแข้งที่ไม่ยืนยาว นั่นเป็นเรื่องที่ชัดเจน” ฆาเบียร์ เคลเมนเต้ เผยกับ Cadena SER