อดทนมา 2 ปี! 'เปเกต้า'ระบายความอัดอั้น หลังโดนใบแดงเกมแพ้ลิเวอร์พูล

ลูคัส ปาเกต้า มิดฟิลด์ของเวสต์แฮม เปิดใจหลังโดนใบแดงในเกมแพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นภาพสะท้อนความอัดอั้นที่เขาต้องเจอมาตลอด 2 ปี จากการโดนกล่าวหาว่ามีเอี่ยวกับการล็อกผลบอล ที่ทำลายทั้งชีวิตและสภาพจิตใจของเขา
ก่อนหน้านี้ แนวรุกขุนค้อนเพิ่งรอดจากข้อกล่าวหา 4 กระทงเรื่องจงใจรับใบเหลือง ระหว่างปี 2022–2023 หลังการสอบสวนยาวนานของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (FA) แต่เจ้าตัวยืนยันว่าแทบไม่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากองค์กรเลย
ในเกมล่าสุด ผู้ตัดสิน ดาร์เรน อิงแลนด์ ให้ใบเหลืองสองใบจากการประท้วงในจังหวะติดๆ กัน ทำให้แข้งบราซิลต้องออกจากสนามทันที ขณะที่ ร็อบ กรีน อดีตผู้รักษาประตูของเวสต์แฮม ออกมาวิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่ไร้สาระมาก
หลังเกม ปาเกต้าระบายความอัดอั้นผ่านโซเชียล พร้อมแนบคลิปจังหวะโดนไล่ออก โดยเขาระบายว่า
“มันไร้สาระมากที่ชีวิตและอาชีพของคุณได้รับผลกระทบตลอดสองปี โดยไม่มีการสนับสนุนทางจิตใจจากสมาคมฟุตบอลเลย”
“บางทีพฤติกรรมไร้สาระของผมในวันนี้ อาจเป็นเพียงผลสะท้อนจากทุกอย่างที่ผมต้องทนมาตลอด และดูเหมือนว่าจะยังต้องทนต่อไป! ผมขอโทษที่ผมไม่สมบูรณ์แบบ”
“ผมเข้าใจดีว่าตอนนี้ผมต้องถูกมองว่าเป็นตัวร้าย มันยากมากที่จะมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผม”
“แต่ผมจะพยายามไม่ให้ทุกอย่างมาทำร้ายผมไปมากกว่านี้อีก”
ปาเกต้ายังยืนยันว่าแม้สถานการณ์จะหนักแค่ไหน แต่ใบแดงในเกมนี้ก็ไม่มีข้ออ้างใด ๆ พร้อมทิ้งท้ายว่า:
“นี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับการถูกไล่ออก และผมต้องขอโทษแฟนบอลกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วย”