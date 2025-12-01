Lucas Paqueta West Ham 2025-26Getty
สันติภพ เหลืองอ่อน

อดทนมา 2 ปี! 'เปเกต้า'ระบายความอัดอั้น หลังโดนใบแดงเกมแพ้ลิเวอร์พูล

ลูคัส ปาเกต้า มิดฟิลด์ของเวสต์แฮม เปิดใจหลังโดนใบแดงในเกมแพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นภาพสะท้อนความอัดอั้นที่เขาต้องเจอมาตลอด 2 ปี จากการโดนกล่าวหาว่ามีเอี่ยวกับการล็อกผลบอล ที่ทำลายทั้งชีวิตและสภาพจิตใจของเขา

ก่อนหน้านี้ แนวรุกขุนค้อนเพิ่งรอดจากข้อกล่าวหา 4 กระทงเรื่องจงใจรับใบเหลือง ระหว่างปี 2022–2023 หลังการสอบสวนยาวนานของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (FA) แต่เจ้าตัวยืนยันว่าแทบไม่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากองค์กรเลย

ในเกมล่าสุด ผู้ตัดสิน ดาร์เรน อิงแลนด์ ให้ใบเหลืองสองใบจากการประท้วงในจังหวะติดๆ กัน ทำให้แข้งบราซิลต้องออกจากสนามทันที ขณะที่ ร็อบ กรีน อดีตผู้รักษาประตูของเวสต์แฮม ออกมาวิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่ไร้สาระมาก

หลังเกม ปาเกต้าระบายความอัดอั้นผ่านโซเชียล พร้อมแนบคลิปจังหวะโดนไล่ออก โดยเขาระบายว่า

มันไร้สาระมากที่ชีวิตและอาชีพของคุณได้รับผลกระทบตลอดสองปี โดยไม่มีการสนับสนุนทางจิตใจจากสมาคมฟุตบอลเลย”

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
West Ham United crest
West Ham United
WHU

“บางทีพฤติกรรมไร้สาระของผมในวันนี้ อาจเป็นเพียงผลสะท้อนจากทุกอย่างที่ผมต้องทนมาตลอด และดูเหมือนว่าจะยังต้องทนต่อไป! ผมขอโทษที่ผมไม่สมบูรณ์แบบ”

“ผมเข้าใจดีว่าตอนนี้ผมต้องถูกมองว่าเป็นตัวร้าย มันยากมากที่จะมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผม”

“แต่ผมจะพยายามไม่ให้ทุกอย่างมาทำร้ายผมไปมากกว่านี้อีก”

ปาเกต้ายังยืนยันว่าแม้สถานการณ์จะหนักแค่ไหน แต่ใบแดงในเกมนี้ก็ไม่มีข้ออ้างใด ๆ พร้อมทิ้งท้ายว่า:

นี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับการถูกไล่ออก และผมต้องขอโทษแฟนบอลกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วย”

โฆษณา