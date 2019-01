อิกวาอินหาย! มิลานแชะภาพหมู่ก่อนชิงซูเปอร์โคปปา

กอนซาโล อิกวาอิน ทำเอาแฟนบอลของ เอซี มิลาน ใจแป้วถ้วนหน้า เมื่อเขาเป็นนักเตะเพียงรายเดียวที่ไม่ได้ถ่ายรูปกับทีม

พลพรรครอสโซเนรีเดินทางไปเข้าพบเจ้าชาย อับดุลอะซิซ บิน ตุรกี อัล-ไฟซอล ซึ่งเป็นประธานสหพันธ์กีฬาของซาอุดิอาระเบีย ก่อนลงเล่นเกม ซูเปอร์โคปปา อิตาเลีย กับ ยูเวนตุส ในคืนนี้ เวลา 00.30 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

แข้งปีศาจแดงดำจึงไม่พลาดที่จะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แต่ปรากฎว่า กอนซาโล อิกวาอิน กลับไม่ได้อยู่ในภาพนั้นด้วย ทำเอาหลายฝ่ายคาดเดาไปต่าง ๆ นา ๆ ว่าเขากำลังจะย้ายทีมหรือเปล่า Editor Picks TTL Transfers : เกาะติดตลาดซื้อขายนักเตะ โตโยต้า ไทยลีก 2019

กองหน้าชาวอาร์เจนไตน์กำลังตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนาหูในขณะนี้ ท่ามกลางความสนใจจาก เชลซี ที่มี เมาริซิโอ ซาร์รี เจ้านายเก่าของเขาคุมทัพ

#ACMilan wanted to thank the Saudi Prince and President of the General Sport Authority, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, for the great welcoming during his visit with the team and management on the morning of the #SuperCup Final#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/BSJ9BvWtVR — AC Milan (@acmilan) January 16, 2019