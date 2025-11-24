ห้ามผ่อนคันเร่ง! 'อาร์เตต้า'ชี้นำ 6 แต้มในพรีเมียร์ลีก ถือว่าไม่ห่าง

มิเกล อาร์เตต้า เฮดโค้ช อาร์เซนอล ยืนยันว่าทีมจะไม่ประมาทและผ่อนคันเร่งอย่างแน่นอน แม้จะขยับทิ้งรองจ่าฝูง 6 คะแนน หลังเปิดบ้านถล่ม สเปอร์ส 4-1 ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมา
ไอ้ปืนใหญ่ เก็บชัยเหนือ ไก่เดือยทอง อย่างเด็ดขาด ทำให้ฉีกหนีอันดับสองอย่าง เชลซี เป็น 6 แต้ม แต่กุนซือชาวสเปนย้ำว่าทีมจะไม่หลงกับอันดับในตอนนี้ เพราะรู้ดีว่าในลีกเมืองผู้ดีสถานการณ์สามารถพลิกผันได้ตลอด
เมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามถึงการนำ 6 แต้มในตอนนี้ อาร์เตต้า กล่าวชัดเจนว่า
“ในลีกนี้? ยังไม่มากหรอก เราทำได้ดีมากและสม่ำเสมอ ผมหมายถึงว่า เมื่อคุณดูผลการแข่งขัน ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ ความแตกต่างของสกอร์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนั้นน้อยมาก”
นอกจากนี้ เขายังมองว่าการคืนฟอร์มเก็บชัยครั้งนี้สำคัญอย่างยิ่ง หลังเกมก่อนหน้าโดน ซันเดอร์แลนด์ ตีเสมอในช่วงท้ายเกม
“หลังเกมซันเดอร์แลนด์ เราสูญเสียสองแต้มจากจังหวะสุดท้ายของเกม ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราชนะมา 10 นัดติด และไม่เสียประตูเลย” อาร์เตต้า กล่าว
“เราต้องการเรียกโมเมนตัมกลับมา และการเก็บชัยในลอนดอนดาร์บี้แบบนี้ ทำให้เรากลับมาสู่เส้นทางได้อย่างที่ต้องการ มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีจริง ๆ”