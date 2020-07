หายไปนาน! ร็อดเวลล์คืนสนามพรีเมียร์ลีกรอบ 3 ปี

แจ็ค ร็อดเวลล์ กองกลางของเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ได้โอกาสลงสนามพรีเมียร์ลีกนัดแรกของฤดูกาลนี้ ในเกมเสมอเบิร์นลีย์ 1-1

เกมดังกล่าว มิดฟิลด์วัย 29 ปี ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองแทน คริส บาแชม ในนาทีที่ 75 ซึ่งถือเป็นการกลับมาลงสนามในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในรอบ 3 ปีของเจ้าตัวด้วย

เพราะเกมล่าสุดที่ ร็อดเวลล์ ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกนั้น ต้องย้อนไปถึงสมัยที่ยังอยู่ซันเดอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมในปี 2017 เกมที่บุกแพ้เชลซี 1-5 ซึ่งเป็นเกมเดียวกับที่ จอห์น เทอร์รี อดีตกัปตันทีมสิงห์บลูส์อำลา สแตมฟอร์ด บริดจ์ ครั้งสุดท้ายอีกด้วย

Jack Rodwell's first Premier League appearance since Sunderland's 5-1 defeat to Chelsea in May 2017. The John Terry substitution game.