โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ กุนซือ คริสตัล พาเลซ ยอมรับว่าสโมสรอาจจำเป็นต้องปล่อย มาร์ค เกฮี ถ้าหากได้ข้อเสนอจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้
แนวรับทีมชาติอังกฤษ พลาดโอกาสย้ายทีมในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ หลังเป็นข่าวยืดเยื้อกับ ลิเวอร์พูล มาทั้งตลาดนักเตะที่ผ่านมา แต่สุดท้ายการย้ายทีมไม่เกิดขึ้น
หลังผ่านตลาดซัมเมอร์ เกฮี ได้รับความสนใจเพิ่มจากอีกหลายทีมทั้ง เรอัล มาดริด รวมถึง แมนฯ ซิตี้ ที่มองหาทางเลือกแนวรับจากอาการบาดเจ็บล่าสุดของ รูเบน ดิอาส และ ยอสโก กวาร์ดิโอล
อย่างที่ทราบกันว่าสัญญาของ เกฮี จะหมดลงในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ ทำให้อาจถึงเวลาที่ พาเลซ ต้องยอมปล่อยหากได้ข้อเสนอก้อนโตจากเรือใบสีฟ้า
“ทุกคนคงอยากให้เขาลงเล่นให้คริสตัล พาเลซ, เซ็นสัญญาฉบับใหม่ และอยู่ที่นี่ไปตลอดอาชีพ” กลาสเนอร์ พูดถึง เกฮี
“อีกด้านหนึ่ง มีสถานการณ์ตรงสัญญาที่จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ และถ้ามีทีมยื่นข้อเสนอเข้ามา มันคงจะมีช่วงเวลาที่สโมสรจะบอกว่า ‘ปัญหาด้านการเงินมีความสำคัญมากกว่าปัญหาด้านกีฬา’ เราต้องยอมและพยายามที่จะคว้าสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรา นั่นคือเหตุผลที่ผมมักจะพูดเสมอว่า ‘ผมเองก็ไม่รู้’ เพราะสถานการณ์ตอนนี้มันแตกต่างออกไป
“เมื่อถึงจุดหนึ่งที่สโมสรจำเป็นต้องขายนักเตะ ถ้าเขามาบอกว่า ‘ผมต้องการย้ายทีม’ และตัวเลขมันสูงกว่าที่เราตั้งไว้ มันคงจงต้องเกิดขึ้น ผมไม่ได้ไร้เดียงสาที่จะไม่รู้ว่าถ้ามีข้อเสนอมหาศาลจาก แมนฯ ซิตี้ เข้ามา และ มาร์ค อยากจะย้าย มันก็คงต้องเกิดขึ้น”