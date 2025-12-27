Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
สันติภพ เหลืองอ่อน

หัวใจล้วนๆ! 'อโมริม'ชี้ แมนฯยูฯ ชนะ นิวคาสเซิล เพราะสปิริต - แจงเหตุเปลี่ยนมาเล่นแบ็คโฟร์

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยกย่องหัวใจนักสู้และความสามัคคีของลูกทีม หลังเปิดบ้านเฉือนชนะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-0 ในศึกบ็อกซิ่งเดย์

ปีศาจแดง เจอปัญหาผู้เล่นตัวหลักหายไปหลายรายทั้ง บรูโน แฟร์นันด์ส, ไบรอัน เอ็มเบอโม, อาหมัด ดิยัลโล, มัทไธส์ เดอ ลิกต์ และ แฮร์รี แม็กไกวร์ แต่ยังอาศัยประตูชัยจาก แพทริค ดอร์กู ที่วอลเลย์สุดสวยในครึ่งแรก พาทีมคว้า 3 แต้มได้สำเร็จ ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสชื่นชมสปิริตของลูกทีม แม้จะโดนกดดันหนักในครึ่งหลัง

ผมพอใจมาก โดยเฉพาะถ้าคุณดูฟอร์มในครึ่งหลัง เราต้องถอยไปตั้งรับลึก บางช่วงเล่นเหมือนมีแนวรับถึง 6 คน และเราทุกคนก็ต้องทนทุกข์และสู้ไปด้วยกัน” อโมริม กล่าว

ถ้าเรามีสปิริตแบบนี้อยู่เสมอ เราจะชนะได้อีกหลายเกม ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องรู้สึกให้ได้ ว่าเราสามารถชนะเกมได้ด้วยหัวใจ ความทุ่มเท และความเป็นทีม

เกมนี้ อโมริมยังปรับแท็กติกด้วยการใช้แนวรับ 4 คนเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ย้ายมาจาก สปอร์ติง ลิสบอน ซึ่งเจ้าตัวอธิบายเหตุผลว่า

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL

"บางครั้งเราต้องปรับตัว ผมรู้สึกว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างอันตรายและโอกาสได้มากขึ้น โดยการเล่นกองหลังสี่คนที่มีผู้เล่นอยู่ด้านในเยอะๆ"

โฆษณา

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0