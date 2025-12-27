หัวใจล้วนๆ! 'อโมริม'ชี้ แมนฯยูฯ ชนะ นิวคาสเซิล เพราะสปิริต - แจงเหตุเปลี่ยนมาเล่นแบ็คโฟร์

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยกย่องหัวใจนักสู้และความสามัคคีของลูกทีม หลังเปิดบ้านเฉือนชนะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-0 ในศึกบ็อกซิ่งเดย์
ปีศาจแดง เจอปัญหาผู้เล่นตัวหลักหายไปหลายรายทั้ง บรูโน แฟร์นันด์ส, ไบรอัน เอ็มเบอโม, อาหมัด ดิยัลโล, มัทไธส์ เดอ ลิกต์ และ แฮร์รี แม็กไกวร์ แต่ยังอาศัยประตูชัยจาก แพทริค ดอร์กู ที่วอลเลย์สุดสวยในครึ่งแรก พาทีมคว้า 3 แต้มได้สำเร็จ ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสชื่นชมสปิริตของลูกทีม แม้จะโดนกดดันหนักในครึ่งหลัง
“ผมพอใจมาก โดยเฉพาะถ้าคุณดูฟอร์มในครึ่งหลัง เราต้องถอยไปตั้งรับลึก บางช่วงเล่นเหมือนมีแนวรับถึง 6 คน และเราทุกคนก็ต้องทนทุกข์และสู้ไปด้วยกัน” อโมริม กล่าว
“ถ้าเรามีสปิริตแบบนี้อยู่เสมอ เราจะชนะได้อีกหลายเกม ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องรู้สึกให้ได้ ว่าเราสามารถชนะเกมได้ด้วยหัวใจ ความทุ่มเท และความเป็นทีม”
เกมนี้ อโมริมยังปรับแท็กติกด้วยการใช้แนวรับ 4 คนเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ย้ายมาจาก สปอร์ติง ลิสบอน ซึ่งเจ้าตัวอธิบายเหตุผลว่า
"บางครั้งเราต้องปรับตัว ผมรู้สึกว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างอันตรายและโอกาสได้มากขึ้น โดยการเล่นกองหลังสี่คนที่มีผู้เล่นอยู่ด้านในเยอะๆ"