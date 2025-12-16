หอกใหม่มารอ! บุรีรัมย์จัดต่อเนื่อง คว้า 'รูเบน' กองหน้าสเปน

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดตัว รูเบน ซานเชซ กองหน้าชาวสเปน ที่เพิ่งหมดสัญญากับ เอฟซี โอเคเอ็มเค สโมสรในลีกสูงสุดของประเทศอุซเบกิสถาน โดยเป็นแข้งใหม่รายที่สองในช่วงเลกสองของซีซั่น 2025/26 ต่อจาก เอ็มมานูเอล โตกู
ดาวยิงวัย 31 ปี เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพระดับเยาวชนกับสโมสรคลับ เดปอร์ติโบ โตเลโด ก่อนย้ายไปอยู่ สปอร์ติง กิฆอน ในปี 2016 และได้รับโอกาสลงสนามในศึกลาลีกา ลีกสูงสุดของประเทศสเปน ไป 2 นัด
ต่อมา รูเบน ซานเชซ ย้ายไปค้าแข้งกับ กรานาดา ก่อนจะย้ายไปร่วมทีม ราโย มาจาดาฮอนดา โดยลงสนามตลอด 3 ฤดูกาล รวมทั้งสิ้น 60 นัด ทำได้ 11 ประตู 2 แอสซิสต์
ปี 2022 ได้ออกไปหาความท้าทายใหม่ในทวีปเอเชีย กับ ซูร์คอน เทอร์มิซ ทีมจากประเทศอุซเบกิสถาน และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ยิงได้ 8 ประตู จากการลงสนามเพียง 13 นัด ก่อนถูก เอฟซี โอเคเอ็มเค ดึงตัวไปร่วมทีมในปี 2023
รูเบน ซานเชซ ลงเล่นให้ เอฟซี โอเคเอ็มเค ตลอด 3 ฤดูกาลที่อยู่กับทีม 69 นัด ทำได้ 23 ประตู 7 แอสซิสต์ ก่อนล่าสุดจะหมดสัญญา และย้ายมาเป็นสมาชิกรายใหม่ของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกทัพปราสาทสายฟ้า โดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข 28 ในฤดูกาล 2025/26