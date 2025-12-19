หวนร่วมงาน กาม่า! การท่าเรือ ปิดดีล ศิวกรณ์ เสริมกลาง

การท่าเรือ เอฟซี ประกาศยืนยันคว้าตัว ศิวกรณ์ เตียตระกูล กองกลางดีกรีทีมชาติไทย มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสู้ศึกเลกสอง ของฤดูกาล 2025/26 พร้อมเดินทางมาซ้อมวันที่ 23 ธันวาคม นี้ ทันที
ดาวเตะวัย 31 ปี เพิ่งแยกทางกับ บีจี ปทุมฯ โดยตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสร อย่างไรก็ตามล่าสุด ศิวกรณ์ เลือกเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทัพ สิงห์เจ้าท่า ในฐานะแข้งใหม่รายที่ 2 ในช่วงเลกสอง ต่อจาก อาทิตย์ เบิร์ก ที่ย้ายจาก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว
สำหรับ ศิวกรณ์ เตียตระกูล มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับ อเล็กซานเดร กาม่า กุนซือการท่าเรือ เอฟซี อีกครั้ง หลังเคยผนึกกำลังกันที่ เชียงราย ยูไนเต็ด โดยประสบความสำเร็จร่วมกัน ทั้งคว้าแชมป์ช้าง เอฟเอ คัพ 2 สมัย , แชมป์ลีกคัพ 1 สมัย และ แชมป์ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนส์ คัพ 1 สมัย รวมถึงยังเคยค้าแข้งกับอีกหลายสโมสร ไม่ว่าจะเป็น เมืองทอง ยูไนเต็ด , โปลิศ เทโร เอฟซี , พีที ประจวบฯ และ ล่าสุดกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
นอกจากนี้ ศิวกรณ์ เตียตระกูล ยังเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ อยู่ในชุดคว้าแชมป์อาเซียน ปี 2021 ที่ประเทศสิงคโปร์ และ ผ่านการลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก มาแล้ว