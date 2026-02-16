หวดเดือนพฤศจิกา! สมาคมฯ เปิดรับสมัครเจ้าภาพคิงส์คัพ 2026

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2026 จะจัดแข่งขันในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนพฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2569 ล่าสุด สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรับสมัครจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแผนการนำ ฟุตบอลทีมชาติไทย ออกไปจัดแข่งขันในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายในการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม ความภาคภูมิใจ ในการจัดกิจกรรมที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นมา
หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งกับบรรยากาศแฟนบอลชาวไทย เข้ามาให้กำลังใจ ทีมชาติไทย ในการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ ที่จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดสงขลา และ จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้ สมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีแผนจัดการแข่งขันฟุตบอลที่ต่างจังหวัดต่อเนื่อง ตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ในช่วงระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2569 โดยการแข่งขันดังกล่าวจะจัดเป็นแบบทัวร์นาเมนต์ 4 ทีม
จังหวัดที่สนใจและมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ คัพ ครั้งที่ 52 ซึ่งจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับ International ‘A’ Match ในช่วงปฏิทินฟีฟ่า เดย์ สามารถแสดงความจำนงค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านศักยภาพการจัดการกีฬา และมีการยกระดับสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ
สำหรับ จังหวัดใดที่มีความพร้อมพื้นฐานตามเกณฑ์ต่าง ๆ ของแมตช์นานาชาติ อาทิ
– สนามแข่งขัน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของไทยลีก หรือ เอเอฟซี (เนื่องจากเป็นทัวร์นาเมนต์ 4 ทีม จะต้องมีสนามซ้อมอย่างน้อย 2 สนาม และ ห้องแต่งตัวของสนามแข่งขันอีก 4 ห้อง)
– ไฟส่องสว่างสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 1,800 Lux
– สนามซ้อมที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 800 Lux ไม่น้อยกว่า 3 สนาม
– โรงแรม ในระดับ 4-5 ดาว และเพียงพอต่อการรองรับ บุคลากรในส่วนต่างๆ ทั้งในเรื่องของทีมแข่งขัน, คณะผู้ตัดสิน และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน
– อาหารนานาชาติ และ อาหารฮาลาล
– การเดินทางจากสนามบินนานาชาติ และสนามบินในประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ห่างเกินไป
– บุคลากรจัดการแข่งขัน
ทั้งนี้ ข้อกำหนดต่างๆ ถือเป็นการยกระดับ ปรับปรุง สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สนามแข่งขัน สนามซ้อม ให้กับสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งส่งผลต่ออนาคตที่ประเทศไทยจะมีสนามที่ได้มาตรฐานนานาชาติ ตามที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ระบุไว้มากขึ้น
โดยสมาคมจะเปิดให้ จังหวัดที่สนใจ ส่งเอกสารยื่นความจำนงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยสามารถส่งหนังสือมายังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือ E-mail ได้ที่ info@fathailand.org