bolivia
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

หวดกันยับ! ฟุตบอลถ้วยโบลิเวียทะเลาะวิวาทหนักใบแดงปลิวว่อน 17 ใบ-ตำรวจใช้แก๊สน้ำตา

การแข่งขันฟุตบอลโคปา โบลิเวีย รอบก่อนรองชนะเลิศ ระหว่าง คลับ บลูมมิง เอาชนะ เรอัล โอรูโร คู่ปรับร่วมลีกไปได้แบบสุดมันด้วยสกอร์รวม 4-3 ทว่าที่มันกว่ารูปเกมคือการปะทะเดือดในสนามของทั้งสองทีมที่เจอใบแดงรวมกันมากถึง 17 ใบ

ตามรายงานของ El Potosi สื่อท้องถิ่นระบุว่า เหตุการณ์ความเดือดเริ่มต้นจาก เซบาสเตียน เซบาญอส แข้ง เรอัล โอรูโร ถูกรุมล้อมโดยนักเตะ บลูมมิง จนกระทั่ง ฆูลิโอ บียา เพื่อนร่วมทีมของ เซบาญอส เริ่มออกหมัดจนนำมาสู่การทะเลาะวิวาทกันยกใหญ่

โดย มาร์เซโล โรเบิลโด เฮดโค้ช โอรูโร โดนสตาฟฟ์ของทีมคู่แข่งผลักล้มลงอีกด้วย ซึ่งหลังเหตุการณ์เจ้าตัวถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บหัวไหล่และแผลที่ศีรษะ

เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 20 นาย เข้าควบคุมสถานการณ์และมีการใช้แก๊าน้ำตาเพื่อหยุดยั้ง ก่อนที่ทีม บลูมมิง จะรวมนักเตะกลับเข้าห้องแต่งตัวได้

สรุปแล้ว ผู้ตัดสินควักใบแดงทั้งสิ้น 17 ใบ เป็นทางฝั่งนักเตะ บลูมมิง 7 และ โอรูโร อีก 4 ที่เหลือเป็นทางฝั่งสตาฟฟ์โค้ชของทั้งของทีม

