หลุดโควต้าเลกสอง! บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แยกทาง มูลิช-บาวเออร์ หลังไร้ชื่อไทยลีก

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ประกาศแยกทางกับ เฟจ์ซาล มูลิช กองหน้าร่างยักษ์ชาวเซอร์เบีย และ โรเบิร์ต บาวเออร์ กองหลังชาวเยอรมัน หลังจากทั้งสองรายหลุดจากรายชื่อโควตานักเตะต่างชาติสำหรับศึกไทยลีก เลกสอง
การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังทัพ “ปราสาทสายฟ้า” ลงทะเบียน รูเบน ซานเชซ กองหน้าชาวสเปน และ เอดูอาร์โด มานช่า กองหลังชาวบราซิล เข้ามาแทนที่ในโควตาต่างชาติเลกสอง ส่งผลให้ มูลิช และ บาวเออร์ ต้องหลุดไปก่อนมีการประกาศแยกทางอย่างเป็นทางการ
สำหรับผลงานของ เฟจ์ซาล มูลิช ลงสนามให้บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รวมทุกรายการ 11 นัด ยิงได้ 6 ประตู พร้อมทำอีก 1 แอสซิสต์ ขณะที่ โรเบิร์ต บาวเออร์ ได้รับโอกาสลงสนาม 11 นัดรวมทุกรายการเช่นกัน