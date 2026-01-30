หลายคนยังไม่เกิด! สถิติเผย สาลิกาดง บุกชนะ ลิเวอร์พูล ในลีกไม่ได้ 32 ปี

เพจบอลดัง Play with FUN, be FUN เจ้าของสโลแกน “Play with FUN, be FUN” เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจก่อนเกมที่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จะบุกเยือน ลิเวอร์พูล ที่ แอนฟิลด์ ในเกมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้
เพจ Play with FUN, be FUN เปิดเผยสถิติสุดเหลือเชื่อระหว่างของทัพ ‘สาลิกาดง’ ที่ไม่สามารถบุกชนะ ‘หงส์แดง’ ถึงบ้าน (เฉพาะในลีก)ได้ตั้งแต่ปี 1994
ในเกมดังกล่าว ทีมดังจากภาคอีสาน ได้ประตูจาก ร็อบ ลี และ แอนดี้ โคล ส่วนยักษ์ใหญ่แห่งเมอร์ซี่ไซด์ ยังมีตัวดัง ๆ อย่าง ร็อบบี้ ฟาวเลอร์, เจมี่ เรดแนปป์ และ สตีฟ แม็คมานามาน ซึ่งหลังจากนั้น
และนั่นคือเกมลีกนัดสุดท้ายที่ นิวคาสเซิล ได้สามแต้มกลับบ้าน ซึ่งหลังจากนั้น ลิเวอร์พูล ไม่เคยพลาดท่าคาบ้านให้กับทัพ ‘สาลิกาดง’ อีกเลย
อย่างไรก็ตาม นิวคาสเซิล เคยบุกชนะ ‘หงส์แดง’ ในลีก คัพ ปี 1995 เช่นเดียวกับเคยชนะยอดทีมแห่งเมอร์ซี่ไซด์ ในศึก คาราบาว คัพ รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามเวมบลีย์ เมื่อปีที่แล้วอีกด้วย
