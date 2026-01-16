หลังจบฤดูกาลนี้! กลาสเนอร์ คอนเฟิร์มอำลา คริสตัล พาเลซ

โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ กุนซือคริสตัล พาเลซ ประกาศยืนยันด้วยตัวเองแล้วว่า จะตัดสินใจอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้
เทรนเนอร์ชาวออสเตรีย เข้ามาคุมทัพปราสาทเรือนแก้วตั้งแต่่วงเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี 2024 ก่อนจะพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ รวมถึงคอมมิวนิตี้ ชิลด์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี 2025 และยังได้พาทีมไปเล่นถ้วยยุโรปอย่างยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีกอีกด้วย
กระทั่งล่าสุดในการแถลงข่าวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่พาเลซจะบุกเยือนซันเดอร์แลนด์ในวันพรุ่งนี้ เฮดโค้ชวัย 51 ปี ก็แจ้งข่าวสำคัญเรื่องการตัดสินใจอำลาถิ่นเซลเฮิร์สท์ พาร์ค หลังจบซีซั่นนี้แน่นอนแล้ว
“การตัดสินใจได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อหลายเดือนก่อน” กลาสเนอร์ กล่าว
“ผมได้พบกับ สตีฟ แพริช (ประธานสโมสร) ในเดือนตุลาคม ช่วงพักเบรกทีมชาติ เราคุยกันนานมาก และผมบอกเขาว่าผมจะไม่ต่อสัญญาใหม่"
"เราตกลงกันในตอนนั้นว่าเป็นการดีที่สุดที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้และเก็บเป็นความลับไว้ 3 เดือน"
"แต่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องมีความชัดเจน ก่อนหน้านี้เรามีตารางแข่งถี่มาก เราจึงยังไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ในตอนนั้น เพราะ สตีฟ และผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเสมอสำหรับคริสตัล พาเลซ"
“ผมบอกกับ สตีฟ ว่า ผมกำลังมองหาความท้าทายใหม่ มันเป็นความรู้สึกของผมหลังจากผ่านทุกอย่างมาแล้ว"
"ผมบอกเขาในเดือนตุลาคมว่ามันไม่เกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะ ผมเกลียดถ้ามีอะไรถูกเขียนขึ้นมาแล้วไม่เป็นความจริง มันเป็นเรื่องยากสำหรับผมที่จะไม่ตอบโต้อะไรเลย"
"เรามีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมและพูดคุยกันเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพาเลซ”
“ผมยังไม่ได้คุยกับทีมอื่นเลย ผมแจ้งกับนักเตะไปแล้ว และสัญญากับพวกเขาในวันนี้ว่าจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสร้างฤดูกาลที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของพาเลซ และเก็บแต้มให้ได้มากที่สุด”