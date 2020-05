หลอกกันได้! เอ็มโบโลโดนซิลวาปั่นส่งโพยกลางสนาม (มีคลิป)

บรีล เอ็มโบโล แนวรุกดาวรุ่งของ โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค ออกอาการหน้าเจื่อนหลังโดน อังเดร ซิลวา กองหน้า ไอน์ทรัค แฟรงค์เฟิร์ต หลอกจะส่งโพยแท็กติคให้อ่านแต่สุดท้ายเป็นแท็กป้ายเสื้อแข่ง

ฟุตบอลลีกบุนเดสลีก้า เพิ่งคัมแบ็คกลับมาลงสนามอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้หลังต้องพักการแข่งขันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปร่วม 2 เดือน โดยเกมแรกของทัพสิงห์หนุ่มโชว์ฟอร์มเก่งบุกไปเอาชนะอินทรีแดงดำ 3-1 แซงแอร์เบ ไลป์ซิก รั้งอันดับ 3 ของตาราง

โดยในช่วงต้นครึ่งหลัง มีจังหวะที่ ซิลวา ยื่นกระดาษบางอย่างให้กับ เอ็มโบโล โดยหลอกว่าเป็นโพยแท็กติคแต่สุดท้ายแล้วเป็นแท็กป้ายเสื้อแข่งของเจ้าตัว ทำเอาแข้งทีมชาติสวิตถึงกับหน้าเจื่อนที่โดนหลอกเข้าให้

Andre Silva tricked Breel Embolo into thinking he was giving him a paper with tactical instructions. Instead, it was the tag from his shirt 😂 pic.twitter.com/FEehOBjcqz