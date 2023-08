หยุดร้องเถอะ! เผยสาเหตุทำไมคล็อปป์ไม่ชอบเพลงเชียร์ของตัวเอง?

กุนซือหงส์แดงแสดงท่าทางหยุดให้แฟนบอลร้องเพลงเชียร์ของตัวเขาเอง ในเกมเอาชนะบอร์นมัธ

เยอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือ ลิเวอร์พูล ทำท่าปรามแฟนบอลของตัวเองให้หยุดร้องเพลงเชียร์ของเขาระหว่างเกมที่เอาชนะ บอร์นมัธ 3-1

ทัพหงส์แดงคว้า 3 คะแนนแรกของฤดูกาล แม้โดนขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่ 3 นาทีแรก ทว่ามาได้ประตูของ หลุยส์ ดิอาซ, โมฮาเหม็ด ซาลาห์ และ ดิโอโก้ โจต้า แม้ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ จะโดนใบแดงในเกมนี้ก็ตาม

“พวกนายช่วยหยุดร้องเพลงห่*นี่ได้มั้ย? พวกนายช่วยหยุดได้มั้ย?!” คล็อปป์ หันไปปรามแฟนบอลระหว่างเกม

นักข่าวชื่อดังอย่าง James Pearce จาก The Athletic ได้ทวีตอธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ “คล็อปป์ทำท่าบอกให้เดอะ ค็อปหยุดร้องเพลงเชียร์ของเขา”

เมื่อฤดูกาลที่แล้ว หลังเกมที่เฉือนเอาชนะ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 4-3 แบบสุดดราม่า คล็อปป์ ก็ได้ขอให้แฟนบอลหยุดร้องเพลงของเขามาแล้วเช่นกัน ซึ่งเขาไม่ได้เกลียดเพลงเชียร์ประจำตัวของเขา แต่เขาอยากให้แฟนบอลร้องตอนจบเกมมากว่า

“ผมต้องบอกตอนนี้ ผมรักพวกเขาทุกคน แต่เพลงของผม ได้โปรดอย่างร้องมันเลย” คล็อปป์ เคยกล่าวไว้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

“ถ้าคุณอยากร้องมัน ร้องมันหลังเกมในบาร์ หรือจะที่ไหนก็ได้ เพราะมันเหมือนกับว่าเราปิดเกมได้แล้ว เราขึ้นนำ 3-0 และผมได้ยินเพลง 'I'm so glad that Jurgen is a Red' มันยังไม่จบนะ!

“มันจะดีมากถ้าคุณร้องมันทีหลัง เกมมันจบ 4-3 ทุกคนแฮปปี้ และเราผ่านช่วงสุดท้ายของเกมนั้นมา บรรยากาศมันเหมือนกับจะระเบิดออกมา ไม่มีใครลืมเกมนั้นได้แน่นอน เราต้องเดินหน้าต่อไป”