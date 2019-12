หมอยาแสบ! เลเวอร์ฯอาสาเยียวยาโรคเสพติดประตูเลวานฯ

แอคเคาท์ทวิตเตอร์ของ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน รีทวีตล้อเลียนโพสต์เก่า โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ หลังจากพวกเขาสามารถบุกไปชนะบาเยิร์น มิวนิคได้ถึงถิ่น 2-1

ดาวยิงชาวโปแลนด์โชว์ฟอร์มร้อนแรงถล่มประตูได้มากมายในฤดูกาลนี้ ทว่าในเกมบุนเดสลีกาเมื่อคืนวันเสาร์เขากลับโชว์ฟอร์มไม่ออก ไม่สามารถยิงใส่เลเวอร์คูเซนได้เลย ทำให้เสือใต้ต้องแพ้คาอัลลิอันซ์ อารีนา

ด้วยเหตุนี้ ทวิตเตอร์ของทัพห้างขายยาจึงทำแสบไปล้อเลียนโพสต์เก่าของ เลวานดอฟสกี้ ที่เคยโพสต์ไว้หลังจบเกมที่ยิง 4 ประตูใส่เรดสตาร์ เบลเกรดเมื่อคืนวันอังคารว่า "ผมขอสารภาพ ผมกำลังเสพติดการยิงประตู" ด้วยการไปรีทวีตพร้อมตอบกลับแบบสุดกวนว่า "เราสามารถช่วยรักษาได้"

We can help cure that. https://t.co/h0ilhTdM2B