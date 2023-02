หมดความอดทน! ยูเวนตุสชั่งใจปล่อยป็อกบาช่วงซัมเมอร์

ทัพม้าลายพร้อมพิจารณาปล่อยมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสออกจากทีม หลังบาดเจ็บบ่อยจนยังไม่ได้ลงสนามให้กับทีม

ยูเวนตุส กำลังพิจารณาปล่อย ปอล ป็อกบา ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ หลังนักเตะบาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง

มิดฟิลด์วัย 29 ปีย้ายกลับมาร่วมทัพเบียงโคเนรีอีกครั้งแบบไม่มีค่าตัว หลังหมดสัญญากับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา

ทว่านักเตะเกิดบาดเจ็บหัวเข่าช่วงปรีซีซั่น และเจ็บต่อเนื่องจนชวดติดทีมชาติฝรั่งเศสไปฟุตบอลโลก 2022 แม้จะเรียกความฟิตกลับมามีชื่อบนม้านั่งสำรองในเกมที่ทีมพ่าย มอนซา 2-0 สัปดาห์ที่แล้ว

ล่าสุด ป็อกบา เกิดบาดเจ็บอีกครั้งและต้องพักรักษาตัวต่อไป โดยที่ยังไม่ได้ลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการให้กับทีมของ มัสซิมิเลียโน อัลเลกรี เลยสักเกมเดียวนับตั้งแต่กลับมาร่วมทีม

ตามรายงานของ Gazzetta dello Sport เผยว่า ยูเวนตุส เริ่มหมดความอดทนพร้อมปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมทั้งในรูปแบบยกเลิกสัญญาและขายนักเตะออกจากทีมในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้

WHAT NEXT? Juve are aware that removing Pogba from their ranks would free up important funds, with it possible that they could bring in a couple of players during the next transfer window and still be paying out less in wages than they are at present.