หนีกันอลม่าน! หมอนทองวิทยาเตรียมวิ่งหนี “ปอบ” ขึ้นรถขนฝันใน “ปอบดิ๊บดิบ”

น้องนักฟุตบอลโรงเรียนที่กระแสแรงที่สุดในชั่วโมงนี้อย่าง “หมอนทองวิทยา” เตรียมร่วมแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง “ปอบดิ๊บดิบ” ผลงานเรื่องแรกของค่ายน้องใหม่ Pichet Productions
หมอนทองวิทยา กำลังโด่งดังสุดขีดจากการแข่งขันฟุตบอล 7 สีที่แม้จะไปไม่ถึงตำแหน่งแชมป์ แต่สร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ ฟุตบอลชาวไทยถ้วนหน้า
ความดังของน้อง ๆ ไปไกลถึงวงการภาพยนตร์เมื่อ ทีมหมอนทองวิทยา เตรียมวิ่งหนี “ผีปอบในตำนาน” ที่รับบทโดย “แม่หน่อย–ณัฐนี” ถ่ายทอดความหลอนแบบถึงเครื่อง จนเกิดเป็นฉากวิ่งวุ่นขึ้นรถขนฝัน
ทางฝั่งทีมงานยกกองไปถ่ายทำถึงโรงเรียนหมอนทองวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา บรรยากาศสนุกสนานคึกคัก น้องๆ นักฟุตบอลตื่นเต้นกับการเล่นหนังเรื่องแรก แต่บอกเลยว่าอินเนอร์มาเต็ม แอ็คติ้งผ่านฉลุย จนแม่หน่อยยังเอ่ยปากชมเลยทีเดียว
แฟนหนังสายฮา สายหลอนเตรียมตัวให้พร้อม เพราะ “ปอบดิ๊บดิบ” จะพาผู้ชมไปพบกับตำนานปอบลงโอ่งแบบจัดเต็ม พร้อมความป่วนที่สนั่นทั้งป่า
31 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทย เเละ สปป.ลาว