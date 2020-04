หนที่สอง! แรมซีย์บริจาคอีก 1 หมื่นปอนด์ช่วยแพทย์สู้โควิด-19

อารอน แรมซีย์ กองกลางยูเวนตุส บริจาคเงินจำนวน 10,000 ปอนด์ (ราว 400,000 บาท) ให้แก่ Aneurin Bevan University Health Board เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการสู้กับโควิด-19

ก่อนหน้านี้ ดาวเตะทีมชาติเวลส์ เพิ่งมอบเงิน 10,000 ปอนด์ ให้แก่ Cardiff & Vale Health Charity ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่มีจุดประสงค์ในการระดมทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดียวกัน

WOW! We are thrilled and humbled to have received a £10,000 donation to our Coronavirus charity fund from Caerphilly-born footballer @aaronramsey

We are equally grateful to everyone across Gwent who have donated: https://t.co/G10WSJ9VR2…

A massive thank you to all of you! pic.twitter.com/46r5xyjcqr