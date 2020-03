หัดไว้? กุนโดกันเลือกเล่น Football Manager ช่วง #StayAtHome

อิลคาย กุนโดกัน กองกลางตัวเก่งของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ใช้ช่วงเวลาในการที่การแข่งขันฟุตบอลถูกระงับด้วยไวรัสโควิด-19 ไปกับเกมจำลองชีวิตกุนซือฟุตบอลอย่าง Football Manager

บรรดานักฟุตบอลทั่วยุโรปต่างพากันทำ #StayAtHomeChallenge ในยามที่ไม่มีการแข่งขันฟุตบอลกันถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในบ้านกับครอบครัว หรือออกไปฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม

โดย กุนโดกัน เลือกที่จะเล่นเกม Football Manager ให้หายคิดถึง โดยในตอนนี้ทางผู้พัฒนา FM ได้เผยว่ามีคนเข้าออนไลน์พร้อมกันในช่วงที่ผ่านมาสูงถึง 9 หมื่นคนเลยทืเดียว และยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาได้เปิดให้ผู้เล่นดาวน์โหลดไปเล่นกันฟรี ๆ 1 สัปดาห์เต็ม (จนถึงวันที่ 25 มีนาคม) อีกด้วย

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"เมื่อคุณไม่สามารถลงสนามพร้อมเพื่อนร่วมทีมของคุณ มันถึงเวลาสำหรับการฝึก Football Manager ล่ะนะ" กุนโดกัน ทวีต โดยหลังจากนั้นทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของ Football Manager ก็มาตอบทวีตของเขาด้วย

"คุณเล่นทีมใครน่ะ" ทวีตของ Football manager

When you can't go out on the pitch with your teammates ... it's time for some Football Manager sessions 🤷🏻‍♂⚽💻 #StayAtHome pic.twitter.com/ARxgaru1jV