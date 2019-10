หญ้าสวยอาหารอร่อย! ผีดึงเชฟมิชลินดูแลอาหารแฟนบอลวันแข่ง

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดึงตัว ทอม เคอร์ริดจ์ เชฟระดับมิชลิน มาดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่มให้กับทีมในฤดูกาลนี้

เคอร์ริดจ์ เป็นหนึ่งในแฟนบอลตัวยงของทีมปีศาจแดง โดยเขามีธุรกิจร่วมกับคลาส ออฟ 92 แกรี เนวิลล์ และ ไรอัน กิ๊กส์ ในการเปิดร้านอาหารในโรงแรงของพวกเขาที่จะเปิดตัวภายในเดือนหน้า

โดยทางสโมสรได้ตกลงดึงตัวเขามาดูแลยกเครื่องเรื่องอาหาร และเครื่องดืมสำหรับแฟนบอลในวันที่ทีแมตช์การแข่งขันที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด

อีกทั้ง เคอร์ริดจ์ ยังจัดแพ็คเกจสุดพิเศษให้แก่แฟนบอล VIP ของสโมสร โดยเขาจะดีไซน์อาหารออกมาเสิร์ฟในบล็อค VIP ชมเกมแดงเดือดที่ทีมจะเปิดบ้านพบลิเวอร์พูล วันที่ 20 ตุลาคมนี้ โดยสนนราคาที่ 1,666.67 ปอนด์หรือราว 61,654 บาท

