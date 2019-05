หงส์แถลงพร้อมร่วมมือตำรวจหาแฟนบอลผู้ก่อเหตุในบาร์เซโลนา (มีคลิป)

สโมสร ลิเวอร์พูล ออกแถลงการณ์พร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบหาตัวผู้ทำผิดที่ก่อเหตุฉาวในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

มีภาพวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มแฟนบอลหงส์แเดง ก่อเหตุจับผุ้สูงอายุโยนลงในสระน้ำในเมืองบาร์เซโลนา โดยมีรายงานว่ารวมไปถึงชาวเอเชียที่โดนไปด้วย

โดยล่าสุด ทางสโมสร ลิเวอร์พูล ได้ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำของกลุ่มแฟนบอลว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ และจะร่วมมือกับทางกรมตำรวจเมอร์ซีย์ไซด์และเจ้าหน้าที่ของสเปนในการหาตัวผู้กระทำผิดต่อไป

ทั้งนี้ ลิเวอร์พูล จะลงสนามในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศนัดแรกกับบาร์เซโลนาที่สนามคัมป์ นู ในคืนนี้เวลา 02.00 น. Goal Thailan ถ่ายทอดสดทั้งทาง Facebook, Twitter, Youtube และทางเว็บไซต์หลัก

Horrible scenes in Barcelona as Liverpool fans push an elderly man into a fountain then mock him pic.twitter.com/MzZaPOdi8n