สำคัญกับระบบ! 'อโมริม'รับอยากได้วิงแบ็คแบบ อาหมัด อีกคนมาเล่นทางซ้าย

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่าทีมของเขายังขาดผู้เล่นสำคัญในระบบ 3-4-2-1 โดยเฉพาะตำแหน่งวิงแบ็กเชิงรุกสไตล์เดียวกับ อาหมัด ดิยัลโล เพื่อให้รูปแบบการเล่นสมบูรณ์มากขึ้น
กุนซือชาวโปรตุกีสถูกวิจารณ์หลังจากเกมพ่าย เอฟเวอร์ตัน ทั้งที่คู่แข่งเหลือผู้เล่น 10 คน โดยการตัดสินใจเปลี่ยน แพทริค ดอร์กู ออก แล้วส่ง ดิโอโก้ ดาโลต์ ลงไปแทนแบบตำแหน่งต่อตำแหน่ง และเกมฝั่งซ้ายแทบไม่มีความแตกต่าง
ในขณะเดียวกัน คู่แข่งอย่าง คริสตัล พาเลซ ซึ่งจะพบกันในสุดสัปดาห์นี้ กลับทำผลงานโดดเด่นในระบบเดียวกัน โดยมีวิงแบ็กเกมรุกอย่าง ดาเนียล มูนญอซ และ ไทริค มิตเชลล์ เป็นกำลังสำคัญของ โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ ซึ่ง อโมริม ยอมรับว่า ยูไนเต็ด มีผู้เล่นสไตล์นี้เพียงคนเดียวคือ อาหมัด ทำให้ริมเส้นสองฝั่งยังไม่สมดุล
“เราต้องใช้เวลาในการปรับคุณลักษณะของทีม ผมพูดแบบนี้มาตลอดปีที่ผ่านมา” อโมริม กล่าว
“เพื่อให้เห็นภาพชัดๆ ในเกมกับเอฟเวอร์ตัน เราควรมีผู้เล่นแบบ อาหมัด แต่เป็นคนถนัดเท้าขวา เพื่อเล่นอีกฝั่งหนึ่งเวลาเจอกับทีมที่เหลือแค่ 10 คน”
“นี่คือคุณลักษณะที่เราต้องพยายามเพิ่มเติมเพื่อให้ทีมดีขึ้น ถ้าถามว่าตอนนี้เราพร้อมสมบูรณ์แบบไหม? ยังไม่ใช่ แต่เหมือนทุกทีม เราต้องการเวลาเพื่อเติมลักษณะพิเศษให้ถูกตำแหน่ง”