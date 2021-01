สเปอร์สประณามสามแข้งแหกกฎปาร์ตี้คริสต์มาส

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ออกแถลงประณาม โจวานี โล เซลโซ, เอริค ลาเมลา และ เซร์คิโอ เรกีลอน สามนักเตะตัวหลักที่ฝ่ากฎร่วมงานปาร์ตี้ในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมา

มีภาพที่บรรดาสามแข้งตัวหลักของทัพไก่เดือยทองโผล่ร่วมงานปาร์ตี้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝทนกฎล็อคดาวน์ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลอังกฤษ โดยในภาพมีทางด้าน มานูเอล ลานซินี แนวรุกของเวสต์แฮม ยูไนเต็ด รวมอยู่ด้วย

เรื่องดังกล่าวทำให้ สเปอร์ส ได้ออกแถลงประณามการกระทำของสามแข้งดังกล่าว ขณะที่ทางเวสต์แฮมฯก็แถลงว่าพวกเขาจะจัดการกับดาวเตะอาร์เจนไตน์เป็นการภายใน

"เราผิดหวังอย่างที่สุดและขอประณามภาพที่นักเตะของพวกเราบางคนอยู่กับครอบครัวและเพื่อนของเขาด้วยกันในวันคริสต์มาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เรารู้กันดีกว่าเราทุกคนเสียสละเพื่อทำให้ประเทศของเราปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาล" สเปอร์ส แถลง

"กฎเกณฑ์มีอยู่ชัดเจน มันไม่มีข้อยกเว้น และเราได้ย้ำเตือนนักเตะและสตาฟฟ์ทุกคนถึงมาตรการป้องกันล่าสุด และความรับผิดชอบของพวกเขาในการเป็นตัวอย่างที่ดี"

"เรื่องนี้จะถูกจัดการเป็นการภายใน"

ทั้งนี้ เรกีลอน มีชื่ออยู่บนม้านั่งสำรองในเกมที่สเปอร์เปิดบ้านพบลีดส์ ยูไนเต็ด คืนนี้ ขณะที่ ลาเมลา และ โล เซลโซ ไม่มีชื่อทั้งตัวจริง และตัวสำรอง โดยสื่อดังประเทศอังกฤษอย่าง Duncan Castles รายงานว่าสองรายหลังติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ

Spurs players Sergio Reguilon, Giovani Lo Celso, Erik Lamela and West Ham's Manuel Lanzini were all pictured breaking lockdown rules over the Xmas period.



Duncan Castles is now reporting that both Erik Lamela and Giovani Lo Celso have tested positive for COVID. pic.twitter.com/YvZBD8WkQA