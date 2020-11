สเปอร์สกร่อย! โดเฮอร์ตี้ติดโควิด-19 หลังช่วยไอร์แลนด์

สมาคมฟุตบอลไอร์แลนด์ แถลงเปิดเผยว่าสองนักเตะของทีมชาติอย่าง แม็ตต์ โดเฮอร์ตี้ และ เจมส์ แม็คคลีน ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19

นักเตะทั้งสองรายลงสนามครบ 90 นาทีเต็ม ในเกมล่าสุดที่ไอร์แลนด์บุกไปแพ้เวลส์ 0-1 ในศึกยูฟ่า เนชั่นส์ ลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก่อนจะมีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวกในช่วงหลังจบเกม

ขณะเดียวกัน ยังส่งผลให้ขุนพลทัพยักษ์เขียวชุดนี้นั้น ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วถึง 4 ราย หลังมี 2 นักเตะที่ถูกตรวจพบเชื้อไปแล้วก่อนหน้านี้อย่าง คัลลัม โรบินสัน และ อลัน บราวน์

The Football Association of Ireland can confirm Matt Doherty and James McClean have tested positive for COVID-19



The rest of the staff & squad tested negative ahead of the flight back to Dublin this morning before the match against Bulgaria on Wednesday#COYBIG pic.twitter.com/dyEMhuft8z