สู้ไปด้วยกัน! 'ชล็อต'เผยคุยกับบอร์ด ลิเวอร์พูล แล้ว "ทุกอย่างยังเหมือนเดิม"

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล เผยแบบตรงไปตรงมาว่า มีการพูดคุยกับเจ้าของสโมสรหลังความพ่ายแพ้ต่อ พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน 1-4 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก แต่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรือร้อนแรงเป็นพิเศษ
หงส์แดง อยูในช่วงที่ผลงานย่ำแย่ พ่ายถึง 9 จาก 12 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ พร้อมรั้งอันดับ 12 พรีเมียร์ลีก และอยู่อันดับ 13 ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีก ทำให้อนาคตของกุนซือชาวดัตช์เริ่มมีเครื่องหมายคำถาม
อย่างไรก็ตาม ชล็อต เผยว่าเขาได้พูดคุยกับเจ้าของสโมสรและบรรดาบอร์ดบริหารแล้วเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังเป็น “บทสนทนาแบบเดิม” ที่เขามีมาตลอดนับตั้งแต่เข้ามาทำงานที่แอนฟิลด์
“เรามีการพูดคุยแบบเดียวกับที่เราคุยกันตั้งแต่ผมเข้ามาที่นี่" ชล็อต กล่าว
"เราจะสู้ต่อไป เราพยายามพัฒนาให้ดีขึ้น แต่บทสนทนาก็ยังเหมือนเดิมมาตลอดหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา”
นอกจากนี้ ชล็อต ยังอัปเดตความพร้อมของทีมก่อนเกมกับ เวสต์แฮม สุดสัปดาห์นี้ อลิสซอน เบ็คเกอร์ กลับมาซ้อมกับทีมแล้วและคาดว่าจะพร้อมลงเล่น ขณะที่อาการบาดเจ็บของ อูโก เอกิติเก้ จากเกมพบ พีเอสวี ไม่หนักมาก ส่วน ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการฟื้นฟู และอาจกลับมาซ้อมกับทีมในวันเสาร์