สันติภพ เหลืองอ่อน

สู้ไปด้วยกัน! 'ชล็อต'เผยคุยกับบอร์ด ลิเวอร์พูล แล้ว "ทุกอย่างยังเหมือนเดิม"

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล เผยแบบตรงไปตรงมาว่า มีการพูดคุยกับเจ้าของสโมสรหลังความพ่ายแพ้ต่อ พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน 1-4 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก แต่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรือร้อนแรงเป็นพิเศษ 

หงส์แดง อยูในช่วงที่ผลงานย่ำแย่ พ่ายถึง 9 จาก 12 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ พร้อมรั้งอันดับ 12 พรีเมียร์ลีก และอยู่อันดับ 13 ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีก ทำให้อนาคตของกุนซือชาวดัตช์เริ่มมีเครื่องหมายคำถาม

อย่างไรก็ตาม ชล็อต เผยว่าเขาได้พูดคุยกับเจ้าของสโมสรและบรรดาบอร์ดบริหารแล้วเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังเป็น “บทสนทนาแบบเดิม” ที่เขามีมาตลอดนับตั้งแต่เข้ามาทำงานที่แอนฟิลด์

เรามีการพูดคุยแบบเดียวกับที่เราคุยกันตั้งแต่ผมเข้ามาที่นี่" ชล็อต กล่าว

"เราจะสู้ต่อไป เราพยายามพัฒนาให้ดีขึ้น แต่บทสนทนาก็ยังเหมือนเดิมมาตลอดหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
West Ham United crest
West Ham United
WHU

นอกจากนี้ ชล็อต ยังอัปเดตความพร้อมของทีมก่อนเกมกับ เวสต์แฮม สุดสัปดาห์นี้ อลิสซอน เบ็คเกอร์ กลับมาซ้อมกับทีมแล้วและคาดว่าจะพร้อมลงเล่น ขณะที่อาการบาดเจ็บของ อูโก เอกิติเก้ จากเกมพบ พีเอสวี ไม่หนักมาก ส่วน ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการฟื้นฟู และอาจกลับมาซ้อมกับทีมในวันเสาร์

