สันติภพ เหลืองอ่อน

สู้กันยาวๆ! 'เอ็นโซ'ชี้มี 5 ทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้

เอ็นโซ เฟอร์นานเดซ มิดฟิลด์ตัวเก่งของ เชลซี มองว่ามีถึง 5 ทีมที่สามารถลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้

สถานการณ์บนตารางคะแนนหลังผ่าน 13 นัด อาร์เซนอล ยังนำจ่าฝูง ทิ้ง แมนฯซิตี้ อันดับสอง 5 คะแนน และแพ้เพียงเกมเดียวจาก 13 นัด ขณะที่ สิงห์บลู หล่นมาอยู่อันดับ 3

ด้านแชมป์เก่า ลิเวอร์พูล ผลงานยังไม่ดีนัก โดยตามไอ้ปืนใหญ่ถึง 9 คะแนน แต่ เอ็นโซ ยังคงมองว่าหงส์แดงคือหนึ่งในผู้ท้าชิงแชมป์เช่นเดียวกับ แมนฯยูไนเต็ด ด้วย

แน่นอนว่าเราเองก็เป็นผู้ท้าชิง ฤดูกาลนี้มีหลายทีมที่แข็งแกร่ง ลิเวอร์พูล, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทุกทีมกำลังสู้เพื่อขึ้นไปอยู่บนหัวตาราง” เอ็นโซ กล่าว

อาร์เซนอล ทำได้ดีมาหลายปีแล้ว และลิเวอร์พูล ก็ยังเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม ผมไม่อยากเลือกทีมเดียว เพราะทุกทีมล้วนแข็งแกร่งมากจริงๆ

