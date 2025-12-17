สู้กันมันหยด! ”ปทุมคงคาสมุทรปราการ" ซิวแชมป์ Koolsupporters Samutprakan U-17 2025

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ "Koolsupporters Samutprakan U-17 2025 By ฐาปกรณ์ กุลเจริญ" เวทีที่รวบรวมเหล่าขุนพลเท้าปุยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จบลงด้วยการคว้าแชมป์ของ โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
ทางฝั่ง โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งและเด็ดขาด เบียดเอาชนะคู่แข่งไปได้สำเร็จ คว้าถ้วยแชมป์เกียรติยศไปครองได้อย่างภาคภูมิใจ
ขณะที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ คว้ารองแชมป์ (อันดับ 2) ไปครอง หลังสู้ยิบตาจนนาทีสุดท้าย ส่วนอันดับ 3 และ 4 ตกเป็นของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ และ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ตามลำดับ
รางวัลยอดเยี่ยมบุคคล (Individual Awards)
นอกเหนือจากชัยชนะของทีมแล้ว ทัวร์นาเมนต์นี้ยังเผยให้เห็นศักยภาพของนักเตะดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มโดดเด่น ดังนี้:
• รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP): รัชพล มูลสาร (โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ) - คีย์แมนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนทีมจนไปถึงฝั่งฝัน
• รางวัลดาวซัลโวสูงสุด: อภิสิทธิ์ เสาร์สมวงษ์ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ) - เพชฌฆาตหน้าเป้าที่จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมตลอดรายการ
• รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม: โยธาการ สุขเกษม (โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ) - นายด่านปราการหลังเหล็กที่เซฟช่วยทีมในจังหวะสำคัญได้หลายครั้ง
"รายการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ และส่งเสริมความสามัคคีผ่านกีฬาฟุตบอล"
การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้าของจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นก้าวสำคัญสำหรับน้องๆ เยาวชนที่จะก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต