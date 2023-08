สู่ประวัติศาสตร์ใหม่! ทรูบียู เปิดตัวชุดแข่งครบเซ็ต-พร้อมโชว์ถ้วยแชมป์แรก ไดกิ้น

แข้งเทพ เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่แบบครบเซ็ตออกมาเรียบร้อย แบ่ง 2 เกรด แฟนบอล และ นักเตะ ภายใต้คอนเซ็ปต์ เดินทางครั้งใหม่ไปด้วยกัน

ชุดแข่งสำหรับลุยศึกรีโว่ ไทยลีก รวมถึงฟุตบอลถ้วยในประเทศฤดูกาล 2023/24 ของแข้งเทพ ให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของสโมสร “A NEW JOURNEY TOGETHER : เดินทางครั้งใหม่ไปด้วยกัน”

โดยชุดแข่งฤดูกาลนี้ทั้งเกรดนักเตะและเกรดแฟนบอลผลิตจากส่วนผสมอันลงตัวของเส้นใยที่ได้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล รวมถึงการย้อมผ้าโดยไม่ใช้น้ำด้วยเทคโนโลยี DryDye ไม่เกิดการปล่อยของเสียที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ ประหยัดพลังงาน รวมถึงช่วยลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียดต่างๆของชุดแข่งในรูปแบบใหม่ ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับเสื้อแข่งขันสำหรับการสวมใส่ในสนามและแฟชั่นไลฟ์สไตล์

อ่านบทความต่อด้านล่าง

ชุดแข่งใหม่ของสโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่จะใช้สู้ศึกรีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2023/24 จำหน่ายในราคา 890 บาทสำหรับเกรดแฟนบอล และเกรดนักเตะราคา 1,190 บาท โดยจะวางจำหน่ายชุดแข่งเกรดนักเตะทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกที่ True BUFC Mobile Shop รถจำหน่ายสินค้าของสโมสร ในเกมประเดิมสนามศึกรีโว่ ไทยลีก ของ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ด้วยการออกไปเยือน อุทัยธานี เอฟซี ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

----------

True Bangkok United 2023/24 Home Player Jersey

ชุดเหย้าฤดูกาล 2023/24 ออกแบบโดยเน้นความแปลกตา ดุดัน และดูน่าเกรงขาม ด้วยลวดลายจุดสีดำ-เทา ตัดด้วยสีแดงในสไตล์ Abstract

----------

True Bangkok United 2023/24 Away Player Jersey

ชุดเยือนฤดูกาลนี้มาด้วยสีฟ้า ตกแต่งด้วยรายละเอียดสีกรมท่าและสีแดง ลวดลาย On-tone บนเสื้อมาจากธงเส้นชัยที่สื่อถึงชัยชนะ

----------

True Bangkok United 2023/24 Third Player Jersey

ชุดแข่งที่สามเปิดตัวด้วยสีทองตกแต่งด้วยสีกรมท่า เน้นความ Classic ด้วยลวดลาย Geometric Pattern ตัดด้วยเส้นแถบกลางอกสีกรมท่า

----------

True Bangkok United 2023/24 Home, Away and Third GK Jersey

ชุดแข่งผู้รักษาประตูทั้งสามสีใช้ลวดลายที่มาจากการเรียงตัวของขนปีก เพิ่มมิติด้วยการตัดสีสลับเข้มอ่อน และโดดเด่นด้วย Detail แต่งสีทอง