ราชบุรี - สุโขทัย
กิตติธัช ศรีสุข

สุโขทัย เสียดาย! ฝ่ายผู้ตัดสินชี้จังหวะ ธิติ ทุมพร ไม่เป็นแฮนด์บอล

ปรีชา กางรัมย์ วิทยากรผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายการ REFEREE REVIEW ว่า จังหวะเสียจุดโทษของ สุโขทัย เอฟซี จากแฮนด์บอลของ ธิติ ทุมพร ไม่ถือเป็นแฮนด์บอล เพราะไม่มีเจตนาเล่นบอล และพยายามหลบเลี่ยงแล้ว

‘ค้างคาวไฟ’ บุกไปเยือน ราชบุรี เอฟซี ในเกมไทยลีก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยท้ายครึ่งแรกช่วงทดเจ็บนาที 45+2 มีจังหวะที่บอลไปโดนแขนของ ธิติ ทุมพร ในเขตโทษ ก่อนที่ ต่อพงษ์ สมสิงห์ ผู้ตัดสินจะเป่าให้จุดโทษกับ ราชบุรี และเป็น เดนิลสัน จูเนียร์ สังหารเข้าไปเป็นประตูชัยเจ้าบ้านในเกมนี้

ปรีชา กางรัมย์ วิทยากรผู้ตัดสิน ได้วิเคราะห์เหตุการณ์นี้ว่า ธิติ ทุมพร มีการวิ่งหมุนตัว ซึ่งแขนต้องกางออกเป็นธรรมดาเป็นปกติจากการเคลื่อนที่ในการวิ่ง เมื่อลูกฟุตบอลมาสัมผัสจะไม่ถือเป็นแฮนด์บอล

จากภาพที่เห็น ธิติ พยายามเอามือหลบแล้ว เป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่านักเตะไม่มีเจตนาเล่นฟุตบอล แต่ฟุตบอลเคลื่อนเร็วกว่าแขนจึงมีจังหวะสัมผัสกัน ดังนั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดกฎแฮนด์บอล

