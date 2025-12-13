สุโขทัย เสียดาย! ฝ่ายผู้ตัดสินชี้จังหวะ ธิติ ทุมพร ไม่เป็นแฮนด์บอล

ปรีชา กางรัมย์ วิทยากรผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายการ REFEREE REVIEW ว่า จังหวะเสียจุดโทษของ สุโขทัย เอฟซี จากแฮนด์บอลของ ธิติ ทุมพร ไม่ถือเป็นแฮนด์บอล เพราะไม่มีเจตนาเล่นบอล และพยายามหลบเลี่ยงแล้ว
‘ค้างคาวไฟ’ บุกไปเยือน ราชบุรี เอฟซี ในเกมไทยลีก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยท้ายครึ่งแรกช่วงทดเจ็บนาที 45+2 มีจังหวะที่บอลไปโดนแขนของ ธิติ ทุมพร ในเขตโทษ ก่อนที่ ต่อพงษ์ สมสิงห์ ผู้ตัดสินจะเป่าให้จุดโทษกับ ราชบุรี และเป็น เดนิลสัน จูเนียร์ สังหารเข้าไปเป็นประตูชัยเจ้าบ้านในเกมนี้
ปรีชา กางรัมย์ วิทยากรผู้ตัดสิน ได้วิเคราะห์เหตุการณ์นี้ว่า ธิติ ทุมพร มีการวิ่งหมุนตัว ซึ่งแขนต้องกางออกเป็นธรรมดาเป็นปกติจากการเคลื่อนที่ในการวิ่ง เมื่อลูกฟุตบอลมาสัมผัสจะไม่ถือเป็นแฮนด์บอล
จากภาพที่เห็น ธิติ พยายามเอามือหลบแล้ว เป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่านักเตะไม่มีเจตนาเล่นฟุตบอล แต่ฟุตบอลเคลื่อนเร็วกว่าแขนจึงมีจังหวะสัมผัสกัน ดังนั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดกฎแฮนด์บอล