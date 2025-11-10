สุดทน! "อรรณพ" เปิดจดหมายชำแหละ "ผู้ตัดสิน" ปัญหาเดียวที่ไม่พัฒนา เรียกร้อง ส.บอลฯ แก้ไขก่อนลีกพัง

อรรณพ สิงห์โตทอง รองประธานสโมสรชลบุรี เอฟซี ได้ออกมาเผยแพร่ จดหมายเปิดผนึก ที่มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเรื่อง ผู้ตัดสิน หลังจบเกมที่ "ฉลามชล" เปิดบ้านเอาชนะ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 4-2 ซึ่งมีจังหวะปัญหาสำคัญเกิดขึ้นถึงสองครั้ง คือใบแดงของ เลสลีย์ อับโลห์ และ ประตูที่ถูกริบของ โจนาธาน โบลิงกิ ในครึ่งแรก
รองประธานสโมสรชลบุรี เอฟซี ได้ย้อนรำลึกถึงพัฒนาการของฟุตบอลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมกล่าวชื่นชมการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ภายใต้การนำของ "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน ที่เข้ามาแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด และการพัฒนาระบบ VAR มาใช้ในลีก
อย่างไรก็ตาม นายอรรณพได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเดียวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาไปตามระบบและวิถีของฟุตบอลอาชีพ นั่นคือ "ผู้ตัดสิน"
"ผมอยู่กับฟุตบอลไทย มาตั่งแต่หนุ่มๆ จนกระทั่งตอนนี้ เข้าสู่วัยชราแล้ว เริ่มต้นทำทีมฟุตบอลระดับเยาวชนที่ รร.อัสสัมชัญศรีราชา จากนั้นทำทีมสมัครเล่นในฟุตบอลถ้วย ทำทีมฟุตบอลชลบุรีลงเล่นโปรวิลเชี่ยลลีก ซึ่งเป็นลีกสมัครเล่นกึ่งอาชีพ จนกระทั่งพาทีมชลบุรีมาเล่นในฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยถึงปัจจุบันนี้ ส่วนระดับชาติก็เคยทำทีมชาติในระดับเยาวชน ทั้ง 16 ปี 18 ปี จึงได้เห็นพัฒนาการของวงการฟุตบอลไทย มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไล่มาจากการแข่งขันแบบสมัครเล่น จนมาถึงฟุตบอลอาชีพอย่างทุกวันนี้"
"ฟุตบอลไทยมีการพัฒนาไปทุกยุคทุกสมัย ตามวิถีของกีฬาฟุตบอลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากแฟนบอลทั่วทุกมุมโลก การบริหารจัดการของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบดูแลกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ได้ปรับตัวพัฒนาตามกระแสฟุตบอลอาชีพ"
"ที่ผ่านมา นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ทุกท่าน ได้พัฒนาฟุตบอลไทยให้เติบโตขึ้น ตามแนวทางของแต่ละบุคคล ซึ่งทุกคนล้วนมี เป้าหมายเดียวกัน คือ เสริมสร้างพัฒนาฟุตบอลไทยให้เจริญก้าวหน้า จนปัจจุบันนี้มาถึง ท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ คนปัจจุบัน คุณนวลพรรณ ล่ำซำ"
"คุณนวลพรรณ ได้เข้ามาแก้ปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงิน ทั้งทีมชาติ และ ฟุตบอลลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟุตบอลไทยลีก คุณนวลพรรณ ได้จัดการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดให้กับ กัลฟ์และเอไอเอส นำมาซึ่งรายได้และการถ่ายทอดสดทุกลีก รวมไปถึง พัฒนาระบบวีเออาร์ พร้อมนำมาใช้ในการแข่งขันไทยลีก1 และ ไทยลีก2"
"ผมได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อการพัฒนาฟุตบอลลีก ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ในยุคของคุณนวลพรรณ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่พัฒนาไปตามระบบ และ วิถีของฟุตบอลอาชีพ นั่นก็คือ ผู้ตัดสิน ที่ยังไร้ประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งๆที่ มีอุปกรณ์ช่วยเหลือการตัดสินมากมายกว่าในอดีต"
"ผมเชื่อว่า ทุกๆสโมสรก็มีความคิดเห็นเหมือนๆกัน ลองไปถามคนทำทีมทุกๆสโมสรดูซิครับ ทุกๆทีมต่างประสบปัญหาเช่นนี้ บางสโมสรทำเรื่องร้องเรียน บางสโมสรไม่ทำ ซึ่งชลบุรี อยู่ในกลุ่มไม่ทำ เนื่องจากมองว่า แต่ละทีมต่างได้รับประโยชน์ และ เสียประโยชน์ จากการตัดสินเป็นประจำเหมือนๆกัน ดังนั้นจึงไม่ยื่นเรื่องฟ้องร้องการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน"
"แต่ในวันนี้ ผมออกมาเขียนจดหมายเปิดผนึก เพราะคิดว่าอยู่นิ่งเฉยแบบเดิมๆไม่ได้แล้ว ถ้าปล่อยเอาไว้อย่างนี้ วงการฟุตบอลไทยที่ผมใช้ชีวิตคลุกคลีมาครึ่งค่อนชีวิตจะมาพังเพราะเรื่องแบบนี้"
"ดังนั้นผมขอเป็นตัวแทน หรือ จะเรียกว่า แกนนำก็ได้ครับ ขอออกมาเรียกร้อง ปลุกกระแสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และ องค์กรผู้ตัดสิน เข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ก่อนที่ฟุตบอลไทยจะล่มสลายเพราะผู้ตัดสิน เราทุกคนในอุตสาหกรรมฟุตบอลต้องช่วยกัน เพื่อฟุตบอลไทยของเราครับ