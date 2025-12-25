สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์! สุภโชค โอกาสสูงซบ นาโกย่า ตอบโจทย์แทคติก มิช่า

Football-Tribe Japan สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์ นาโกย่า แกรมปัส ทีมในเจลีก 1 มีโอกาสสูงที่จะดึง สุภโชค สารชาติ แนวรุกทีมชาติไทยของ คอนซาโดเล ซัปโปโร มาร่วมทีมภายใต้กุนซือใหม่อย่าง มิไฮโล เปโตรวิช
นาโกย่า แกรมปัส จบฤดูกาล 2025 ในเจลีก 1 ด้วยอันดับที่ 16 โดยเริ่มต้นซีซั่นได้อย่างย่ำแย่ ไม่ชนะเลยใน 6 นัดแรก ถือเป็นสถิติที่แย่ที่สุดของสโมสร แม้ว่าจะรอดพ้นจากการตกชั้นใน เจลีก ได้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า พวกเขาต้องดิ้นรนอย่างหนักตลอดทั้งฤดูกาล
จากผลงานที่ย่ำแย่ทำให้ นาโกย่า ดึง มิไฮโล เปโตรวิช อดีตเฮดโค้ช คอนซาโดเล ซัปโปโร เข้ามาช่วยคุมทัพสร้างทีมใหม่ ดังนั้นในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้สื่อญี่ปุ่นจึงวิเคราะห์ว่า นาโกย่า จะเสริมผู้เล่นที่ มิช่า ต้องการดึงเข้ามาตอบโจทย์กับสไตล์ของเขา โดย Football-Tribe Japan ได้เผยถึง 4 รายชื่อที่อาจเป้นแข้งใหม่ นาโกย่า ประกอบด้วย ชุนตะ ทานากะ, โทยะ นากามูระ, โยชิอากิ โคมาอิ และ สุภโชค สารชาติ ซึ่งล้วนเป็นลูกทีมเก่าของเทรนเนอร์วัย 68 ปี
ในรายของ สุภโชค ดาวเตะวัย 27 ปี ถูกกล่าวถึงว่า “เป็นผู้เล่นตำแหน่ง shadow player (กองหน้าตัวต่ำ) ที่มีทักษะการเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยม จ่ายบอลสุดท้ายที่นำไปสู่ประตูได้อย่างแม่นยำ และทะลุทะลวงแนวรับด้วยการจ่ายบอลกับเพื่อนร่วมทีม”
“หลังจากย้ายมาร่วมทีมซัปโปโร ในช่วงฤดูร้อนของฤดูกาล 2022 เขาปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นฟุตบอลของ เปโตรวิช ได้อย่างรวดเร็ว ในปีนั้น เขาลงเล่น 7 นัดในเจลีก 1 พร้อม 3 แอสซิสต์ ในฤดูกาล 2023 เขาลงเล่น 24 นัด ทำ 7 ประตูและ 1 แอสซิสต์ และในฤดูกาล 2024 เขาลงเล่น 19 นัด ทำ 2 ประตูและ 5 แอสซิสต์ แสดงให้เห็นถึงความเข้ากันได้ดีกับแท็กติกของ เปโตรวิช”
“ในทางกลับกัน ฤดูกาลนี้ หลังจากที่ เปโตรวิช ย้ายออกจากซัปโปโร เขาทำได้เพียง 2 ประตูและ 3 แอสซิสต์จาก 31 เกมในเจทู ลีก ซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าผิดหวังเมื่อพิจารณาจากศักยภาพของเขา ด้วยเหตุนี้ หากเปโตรวิชต้องการเสริมทัพในตำแหน่งตัวสำรอง ก็คงไม่น่าแปลกใจหาก สุภโชค จะเป็นชื่อแรกที่ถูกกล่าวถึง”
สำหรับ สุภโชค สารชาติ ลงสนามให้ คอนซาโดเล ซัปโปโร ในเจลีก 2 ฤดูกาล 2025 ไปทั้งสิ้น 31 นัด ยิง 2 ประตู กับ 3 แอสซิสต์