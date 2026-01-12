สื่อญี่ปุ่นร่วมชม ภูมิรพี เซฟจุดโทษ โชว์ฟอร์มเด่นทำให้เกมนัดชิงสนุก ตื่นเต้น

โรงเรียนคาชิม่า กาคุเอ็น ของ ภูมิรพี สิริบุญญากุลย์ ผู้รักษาประตูดาวรุ่ง ไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ หลังพ่ายยอดทีมอย่าง โรงเรียนคามิมุระ กาคุเอ็น 0-3 แต่จังหวะเซฟจุดโทษของมือกาวดีกรีทีมชาติไทย U17 กลายเป็นการป้องกันประตูที่จะถูกจดจำได้ดีที่สุดในศึกฟุตบอลมัธยมชิงแชมป์แห่งชาติญี่ปุ่นปีที่ 104
แม้ไม่ใช่เกมลีกอาชีพ แต่บรรยากาศในสนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อเต็มไปด้วยแฟนบอลฟุตบอลมากถึง 60,142 คน ซึ่งเป็นสถิติยอดผู้ชมมากสุดตลอดกาลในทัวร์นาเมนต์นี้ อีกทั้งยังมี 3 ตำนานแห่งวงการฟุตบอลญี่ปุ่น เข้ามาร่วมชมเกมทั้ง ฮาจิเมะ โมริยาสึ กุนซือทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่คนปัจจุบัน, โชจิ โจ อดีตกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่น ชุดฟุตบอลโลก 1998 และตำนานยอดแข้งอย่าง ชุนสึเกะ นากามูระ
ด้วยชื่อชั้น และคุณภาพ โรงเรียนคาชิม่า กาคุเอ็น ของ ภูมิรพี ถูกมองเป็นทีมรอง เมื่อต้องเจอทีมแกร่งระดับแชมป์อินเตอร์ไฮ ฤดูร้อนอย่าง โรงเรียนคามิมุระ กาคุเอ็น และก็เป็นไปตามคาด คามิมุระ เป็นฝ่ายออกนำไปก่อน อีกทั้งมาได้จุดโทษที่เกือบทิ้งห่าง 2 ประตู ตั้งแต่ 30 นาทีแรก
แต่โอกาสนั้นถูกหยุดด้วยการเซฟของ ภูมิรพี ที่พุ่งปัดถูกทาง กลายเป็นช็อตที่แฟนบอล และสื่อญี่ปุ่นต่างชื่นชมในความยอดเยี่ยมของเด็กหนุ่มผู้กำลังเดินตามความฝันจากประเทศไทย…
“แม้พวกเขาจะพลาดแชมป์ แต่ผู้รักษาประตูของทีม อย่าง ภูมิรพี สิริบุญญากุลย์ ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลกว่า 60,000 คน หลายครั้ง โดยเฉพาะการเซฟจุดโทษที่เซฟได้อย่างยอดเยี่ยม”
“เขายังคงช่วยทีมจากแนวรับด้วยการเซฟลูกยิงติดต่อกันหลายครั้งในครึ่งหลัง ตลอดการแข่งขัน เขาสร้างความประทับใจด้วยส่วนสูง 191 เซนติเมตร ความสามารถในการรับลูกโด่ง การเซฟที่ยอดเยี่ยม และการออกบอลระยะไกล” Sports Hochi สื่อญี่ปุ่นลงบทความชื่นชม ภูมิรพี
ขณะที่ Sponichi Annex รายงานว่า “จังหวะที่ผู้รักษาประตู ภูมิรพี สิริบุญญากุลย์ เซฟลูกจุดโทษได้อย่างยอดเยี่ยม สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมกว่า 60,000 คนในสนามกีฬาแห่งชาติ”
โรงเรียนคาชิม่า กาคุเอ็น อาจไปไม่ถึงแชมป์ แต่ได้สร้างประวัติศาสตร์ในการลงเล่นในรอบชิงหนแรกของโรงเรียน
ยิ่งไปกว่านั้น ภูมิรพี ได้ถูกจารึกเป็นผู้เล่นไทยคนแรกที่ลงเล่น ฟุตบอลมัธยมปลายชิงแชมป์แห่งชาติ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยตลอด 104 ปี ที่ผ่านมา พร้อมกับฟอร์มที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชม และหนึ่งในช็อตเซฟยอดเยี่ยมที่จะถูกจดจำไปอีกยาวนาน…..