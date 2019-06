สำรองอดทน! สเปอร์สปล่อยตัวฟอร์มหลังหมดสัญญา

ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ แถลงอย่างเป็นทางการว่าได้ทำการปล่อยตัว มิเชล ฟอร์ม ผู้รักษาประตูจอมเก๋าออกจากทีมเรียบร้อยแล้ว

ผู้รักษาประตูวัย 35 ปีรายนี้ ถูกดึงตัวมาจากสวอนซี ซิตี้เมื่อปี 2014 เพื่อเป็นตัวสำรองมือสองของ อูโก้ ยอริส กัปตันทีมจอมหนึบ ทว่าในช่วงหลังเขากลับต้องหล่นไปเป็นมือ 3 เพราะกุนซืออย่าง เมาริซิโอ โปเช็ตติโน ไว้วางใจให้ เปาโล กาซซานิก้า รับบทเป็นมือ 2 มากกว่า

และล่าสุดเว็บไซต์ทางการของไก่เดือยทองได้ประกาศไม่ต่อสัญญากับนายด่านสัญชาติเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับสโมสรสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

