สำคัญไม่แพ้โด้! รูนีย์เล่าแท็คติคป๋าสั่ง'พัค จี-ซอง'ปิดตายปิร์โล

อดีตกัปตันทีมปีศาจแดงยกย่องตำนานแข้งเกาหลีใต้สำคัญต่อทีมในยุค เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กุสัน ไม่แพ้ คริสเตียโน โรนัลโด้

เวย์น รูนีย์ ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของแมนฯยูฯ ซูฮก พัค จี-ซอง มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของทีมในยุคของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กุสัน ไม่แพ้ คริสเตียโน โรนัลโด้ พร้อมเล่าแท็คติคในเกมที่เจ้านายสั่ง พัค จี-ซอง จับตาย อันเดรีย ปิร์โล จอมทัพของ เอซี มิลาน ในเกมยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก

อดีตกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ย้ายร่วมทัพปีศาจแดงในปี 2005 ด้วยค่าตัว 4 ล้านปอนด์ และเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 4 สมัย, ลีก คัพ สมัย และยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย

"ผมดู The Last Dance (ซีรีส์เจาะลึกชีวิตของไมเคิล จอร์แดน) เหมือนกับใครหลายคน มันน่าสนใจมาก เพราะจากประสบการณ์ของผมในกีฬาอเมริกัน ทั้งในเรื่องของสัญญา, สื่อ และแฟน ๆ" รูน เขียนผ่านคอลัมน์ใน The Times

"ส่วนที่น่าสนใจคือตอนที่จอร์แดนกลายเป็นผู้เล่นที่เล่นเพื่อทีม เพราะเขาต้องการคว้าแชมป์ และเขารู้ว่ามีแค่ทีมที่พาเขาไปถึงตรงจุดนั้นได้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้เล่นที่คอยสนับสนุนอย่าง สก็อตตี้ พิพเพน คนที่คุณไม่รู้เลยว่าจะเก่งขนาดนี้"

"มันทำให้ผมคิดถึงอาชีพของผม มันบ้านะ แต่ถ้าคุณเอ่ยชื่อ คริสเตียโน โรนัลโด้ กับเด็กอายุ 12 ขวบ พวกเขาจะพูดทันทีเลยว่า 'ใช่ เขาเป็นผู้เล่นที่สุดยอดของแมนฯยูฯ' แต่ถ้าคุณเอ่ยชื่อ 'พัค จี-ซอง' พวกเขาอาจไม่รู้จักว่าเขาคือใคร แต่พวกเราทุกคนที่เล่นกับพัครู้ว่า เขามีความสำคัญต่อความสำเร็จของเราไม่แพ้กัน"

"นั่นเพราะวิธีเล่นเพื่อทีมของพัค และผมอยากพูดถึงการเล่นเป็นทีม"

"ลองดูในเกมสำคัญ ๆ ที่ยูไนเต็ดลงเล่นสิ พัค หรือ เฟล็ทช์ (เฟล็ทเชอร์) หรือทั้งสองคน จะได้มีส่วนร่วมเสมอ พวกเขาสำคัญต่อเรามาก ๆ นักเตะอย่างผม, โรนัลโด้, เตเวซ กลายเป็นประเด็นข่าว แต่พัคกับเฟล็ทช์สำคัญต่อทีมไม่แพ้พวกเรา เพราะสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อทีม"

"เรารู้เรื่องนี้จากในห้องแต่งตัว พวกเขาเก่งมากกับการเสียสละตัวเอง ความสามารถที่แท้จริงของพวกเขาจึงถูกมองข้ามเสมอ"

"พัคกับเฟล็ทช์มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของทีมเรามาก ผมจำตอนที่เฟอร์กี้พูดก่อนลงเล่นกับ เอซี มิลาน ได้ เขาบอกกับพัคว่า 'งานของนายวันนี้ไม่ใช่การสัมผัสบอล ไม่ใช่การผ่านบอล งานของนายคือปิร์โล งานของนายทั้งหมดคือปิร์โล' "

"ตอนนั้น อันเดรีย ปิร์โล จ่ายบอลเฉลี่ยต่อเกม 110 ครั้ง ในจำนวนนั้น 60-70 เป็นการจ่ายบอลขึ้นหน้า เป็นลูกจ่ายที่สร้างความอันตรายต่อทีมคุณได้ ลูกเก่งของเขาคือ เมื่อฟูลแบ็คส่งบอลมาถึงเขา เขาจะตักบอลข้ามหัวเซ็นเตอร์แบ็คเพื่อ อันเดร เชฟเชนโก้ หรือ กาก้า จะได้วิ่งทะลุขึ้นไป ปิร์โลคือคนที่จ่ายบอลแบบนั้นได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น"

"ดังนั้นเฟอร์กี้จึงพูดกับพัคว่า 'นายต้องไม่ปล่อยให้เขาจ่ายบอลแบนั้น นายต้องไม่ปล่อยให้เขามีพื้นที่ 1 หลา หรือ มีเวลาแม้แต่วินาทีเดียว' ผมคิดว่าปิร์โลจ่ายบอลได้แค่ 40 ครั้งในเกมนั้นนะ และ 95% เป็นการจ่ายบอลคืนหลัง เพราะพัคทำตามคำสั่งของเฟอร์กี้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ เราทุกคนชื่นชมเรื่องนั้นมาก ๆ สิ่งที่พัคทำในคืนนั้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มันเป็นอะไรที่ยากมาก ๆ"