สารพัดการดูถูก! จูเลียโนเล่าชีวิตการเป็น ’ลูกชาย-ลูกทีม’ ดิเอโก้ ซิเมโอเน

จูเลียโน ซิเมโอเน ดาวโรจน์ แอตเลติโก้ มาดริด เล่าชีวิตการเป็นลูกชาย และลงเล่นในทีมที่มี ดิเอโก้ ซิเมโอเน คุณพ่อเป็นคนคุมทีม และคำกดดัน ถากถางที่เขาต้องเผชิญตั้งแต่ยังเด็ก
ดาวเตะวัย 22 ปี ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักเต็มตัวให้ทีมตราหมีในฤดูกาลนี้ โดยเขาย้ายมาอยู่อคาเดมีตั้งแต่ปี 2019 ผ่านการยืมตัวไปเล่นกับ ซาราโกซา และ อลาเบส
ก่อนจะเริ่มประเดิมสนามกับทีมตราหมีในฤดูกาล 2024/25 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงก้าวไปติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่แล้วในเวลานี้
“ผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้ง ผมคิดว่าเรามีความสัมพันธ์แบบโค้ชกับนักเตะที่เราให้ความเคารพอย่างมาก เมื่อไปซ้อม เมื่อเราเดินผ่านประตูไป เขาคือโค้ช และผมคือนักเตะ และนักเตะจะทำตามที่โค้ชสั่งอยู่เสมอ” จูเลียโน เผย
“นอกสนาม แน่นอนเขาคือพ่อของผมและเขารักผมมาก เหมือนกับพ่อทุก ๆ คน และเรามีความสัมพันธ์ที่แตกต่างออกไป นอกสนาม เราพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับฟุตบอล เรามีกลุ่ม Whatsapp ที่มีพี่น้องของผมอยู่ด้วย และพวกเขามักจะส่งวิดีโอการเล่น, ไฮไลท์ต่าง ๆ และเราพูดคุยกันตลอด
“ทุกคนต่างแสดงความเห็นของพวกเขา เราต่างเป็นแฟนฟุตบอลตัวยงกันทุกคนในครอบครัวของเขา
โดย จูเลียโน เผยว่าการเป็นลูกของตำนานนักเตะ และกุนซือชื่อดัง เป็นความกดดันที่ต้องแบกรับ และเผชิญตั้งแต่ยังเด็ก แต่ด้วยความรักฟุตบอลอย่างแท้จริงต่างหากที่ทำให้เขาก้าวมาอยู่ในจุดนี้
“มีคนมาพูดกับผมบ่อยมากตอนยังเด็กมา ๆ ตอนลงเล่นเกมระดับ 12 ขวบ ‘แกได้เล่นเพราะแกเป็นลูกพ่อแก’ แรก ๆ ก็พอทน และกลายเป็นเรื่องที่พบเจอเป็นเรื่องปกติ
“แต่ผมรู้ว่าผมได้ลงเล่นเพราะผมรักฟุตบอล และผมทุ่มเทสุดตัวทุกครั้ง ผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรให้พวกเขาเงียบลงไปหรือเปล่า ผมสาบานได้ว่าผมพยายามเอาตัวเองเลี่ยงออกมาจากสิ่งที่พวกเขาพูดกัน พยายามโฟกัสกับตัวเอง เติบโต และพัฒนาขึ้นในทุก ๆ วัน"