สายเกมเมอร์! บราฮิมเผยเล่นฟอร์ตไนท์ช่วง #StayAtHome

บราฮิม ดิอาซ แนวรุกดาวรุ่งของเรอัล มาดริด เผยว่าเขาใช้เวลาว่างจากการฝึกซ้อมและใช้เวลากับครอบครัว เพื่อเล่นเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง 'ฟอร์ตไนท์'

ประเทศสเปนกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเหล่าแข้งโลส บลังโกส ก็กำลังกักตัวอยู่ที่บ้าน หลังนักบาสเก็ตบอลร่วมสังกัดมีผลตรวจเป็นบวก

ทั้งนี้ แดนกระทิงดุเองก็มีแคมเปญที่คล้ายกับ #StayAtHome ในชื่อว่า #QuédateEnCasa ทำให้นักเตะจากลาลีกาหลายรายโพสต์วีดีโอขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่แพ้ประเทศอื่นเลย

"ผมฝึกซ้อม, ผมเล่นกับครอบครัว หลังจากนั้นผมก็มีเวลาว่างที่ไม่มีใครสามารถมายุ่งกับผมได้" บราฮิม กล่าวกับ Sports&Life&Home

"ผมเล่นฟอร์ตไนท์ และผมก็กลายเป็นโปรเพลเยอร์ เพราะโดยปกติแล้วผมไม่ได้เล่นเกมนี้บ่อยนัก"

🗣️ @Brahim en #InsideSB: "Entreno, estoy con la familia... También juego al #Fortnite y me he vuelto un pro. ¡Nunca he jugado tanto!"



Su día a día en casa, en nuestro #podcast



