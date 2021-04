สายร็อค! เวสต์แฮมจับมือ Iron Maiden คลอดชุดเยือนตัวใหม่

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ปล่อยชุดเยือนตัวใหม่ที่พวกเขาได้ Iron Maiden วงดนตรีเฮฟวี่ เมทัล ระดับตำนานมาร่วมโปรเจ็คเฉพาะกิจ

ก่อนหน้านี้ Iron Maiden เคยได้มาร่วมคอลแลปในการทำเสื้อแข่งตัวเหย้ากับทัพขุนค้อนมาครั้งหนึ่งแล้วในปี 2019 ซึ่งปรากฎว่าผลตอบรับออกมาเป็นไปได้ด้วยดี เลยมีการสานต่อชุดเยือนตัวใหม่ของสโมสรในคอลเลคชั่น 'Die With Your Boots On' โดยมี สตีฟ แฮร์ริส มือเบสของวงที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเดอะ แฮมเมอร์ เป็นตัวตั้งตัวตีในโปรเจคต์

โดยนอกจากชุดเยือนตัวใหม่ที่จะวางจำหน่ายแล้ว พวกเขายังเปิดจำหน่ายในส่วนของเสื้อฝึกซ้อมที่ใส่ลวดลายของวง Iron Maiden ด้วยเช่นกัน

ชุดเหย้าในโปรเจคต์แรกเมื่อปี 2019

Steve has teamed up with @WestHam to launch a new 'Away Shirt' & Training Range in the 'Die With Your Boots On' collection!



Away Shirts in stock on WH store - https://t.co/30jW0bfm4G



Pre-order on Maiden store - https://t.co/LwVqU4Asd6#IronMaiden #WestHam #DieWithYourBootsOn pic.twitter.com/kr6HCRYrRf