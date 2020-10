สามหน้าใหม่! คัลเวิร์ต-เลวิน, บาร์นส์, ซาก้า ประเดิมติดธงอังกฤษ

แกเร็ธ เซาธ์เกท ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ ประกาศรายชื่อ 30 นักเตะชุดลงทำศึก ยูฟา เนชันส์ ลีก ในเดือนตุลาคมนี้ออกมาแล้ว ปรากฎว่า มีนักเตะหน้าใหม่ถูกเรียกเข้ามา 3 ราย ประกอบด้วย โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน ดาวยิงฟอร์มแรงจากเอฟเวอร์ตัน, ฮาร์วีย์ บาร์นส์ ปีกตัวจี๊ดของเลสเตอร์ ซิตี้ และ บูยาโก้ ซาก้า ดาวรุ่งจากอาร์เซนอล

ส่วนนักเตะที่พลาดช่วยทีมจากโปรแกรมทีมชาติคราวก่อน อาทิ เบน ชิลเวลล์, แฮร์รี แม็กไกวร์ และ จอร์แดน เฮนเดอร์สัน ก็กลับมามีชื่ออยู่ในทีมอีกครั้ง ขณะที่สองดาวรุ่งที่ไปก่อเรื่องแอบพาสาวเข้าโรงแรมที่ไอซ์แลนด์อย่าง เมสัน กรีนวู้ด และ ฟิล โฟเด้น ไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ตามคาด

รายชื่อนักเตะทีมสิงโตคำราม ประกอบด้วย

ผู้รักษาประตู: พิคฟอร์ด, โป๊ป, เฮนเดอร์สัน

กองหลัง: อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, ดายเออร์, โกเมซ, คีน, แม็กไกวร์, เมตแลนด์-ไนล์, มิงส์, ทริปเปียร์, วอล์คเกอร์, ซาก้า, โคดี้, ชิลเวลล์

กองกลาง: เฮนเดอร์สัน, เมาท์, คัลวิน ฟิลลิปส์, ไรซ์, วอร์ด-พราวส์, วิงค์ส, กรีลิช

กองหน้า: อับราฮัม, บรานส์, คัลเวิร์ต-เลวิน, อิงส์, เคน, แรชฟอร์ด, ซานโช, สเตอร์ลิง

ทั้งนี้ อังกฤษจะลงอุ่นเครื่องกับเวลส์ในวันที่ 8 ตุลาคม จากนั้นจะเล่นเกม ยูฟา เนชันส์ ลีก กับเบลเยียมในวันที่ 11 ตุลาคม และเดนมาร์กในวันที่ 14 ตุลาคม โดยทั้งสามเกมพวกเขาจะลงเล่นที่สนามเวมบลีย์

