สานงานต่อ กาม่า! ท่าเรือ ดึง ‘โค้ชอู๊ด’ คัมแบ็คคุมทีมชั่วคราว

การท่าเรือ เอฟซี ทีมอันดับ 3 ในไทยลีก 2025/26 ดึง 'โค้ชอู๊ด' สระราวุฒิ ตรีพันธ์ เฮดโค้ช ดีกรีโปร ไลเซนส์ กลับมาคุมทีมอีกครั้บ เพื่อทำหน้าที่แทน อเล็กซานเดร กาม่า ที่อยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วย
กุนซือชาวบราซิลวัย 58 ปี ล้มอาการป่วยกะทันหัน ตั้งแต่หลังจบเกมเปิดบ้านชนะ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 2-0 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และต้องเข้ารับการรักษาตัว ทำให้ในเกมลีกนัดล่าสุด บุกเสมอ เมืองทอง ยูไนเต็ด 0-0 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. มีเพียงทีมงาน กาม่า ที่ลงช่วยกันทำหน้าที่แทน
ต่อมาทางสโมสร การท่าเรือ แถลงการณ์อัปเดตอาการของ กาม่า ว่า กำลังพักรักษาตัว ส่งผลให้ กาม่า จะไม่สามารถคุมทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาล 2025/26 ส่งผลให้ การท่าเรือ ดึง โค้ชอู๊ด' สระราวุฒิ ตรีพันธ์ อดีตเฮดโค้ชของทีม กลับมาช่วยขัดตาทัพอีกครั้ง โดยจะประเดิมคุมทีมลงซ้อมในช่วงเย็นวันนี้ทันที (3 มีนาคม 69)
สถานการณ์ของ การท่าเรือ เอฟซี กำลังขับเคี่ยวดุเดือดกับการแย่งชิงอันดับ 2 เพื่อสิทธิ์ไปลุย เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 202 รอบลีกสเตจ แบบอัตโนมัติ ในฤดูกาลหน้า (2026/27) โดยปัจจุบัน ท่าเรือ รั้งอันดับ 3 มี 40 คะแนน จาก 22 นัด ตามหลังทีมอันดับ 2 อย่าง ราชบุรี เอฟซี 2 คะแนน แต่ ‘สิงห์เจ้าท่า’ แข่งมากกว่า 1 นัด
โปรแกรมต่อไป เตรียมเปิดบ้านพบกับ ลำพูน วอริเออร์ ในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคมนี้ เวลา 19.00 น. ณ สนามแพท สเตเดียม