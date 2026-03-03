Goal.com
สด
สระราวุฒิ ตรีพันธ์
สันติภพ เหลืองอ่อน

สานงานต่อ กาม่า! ท่าเรือ ดึง ‘โค้ชอู๊ด’ คัมแบ็คคุมทีมชั่วคราว

การท่าเรือ เอฟซี ทีมอันดับ 3 ในไทยลีก 2025/26 ดึง 'โค้ชอู๊ด' สระราวุฒิ ตรีพันธ์ เฮดโค้ช ดีกรีโปร ไลเซนส์ กลับมาคุมทีมอีกครั้บ เพื่อทำหน้าที่แทน อเล็กซานเดร กาม่า ที่อยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วย

กุนซือชาวบราซิลวัย 58 ปี ล้มอาการป่วยกะทันหัน ตั้งแต่หลังจบเกมเปิดบ้านชนะ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 2-0 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และต้องเข้ารับการรักษาตัว ทำให้ในเกมลีกนัดล่าสุด บุกเสมอ เมืองทอง ยูไนเต็ด 0-0 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ⁣มีเพียงทีมงาน กาม่า ที่ลงช่วยกันทำหน้าที่แทน

ต่อมาทางสโมสร การท่าเรือ แถลงการณ์อัปเดตอาการของ กาม่า ว่า กำลังพักรักษาตัว ส่งผลให้ กาม่า จะไม่สามารถคุมทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาล 2025/26 ส่งผลให้ การท่าเรือ ดึง โค้ชอู๊ด' สระราวุฒิ ตรีพันธ์ อดีตเฮดโค้ชของทีม กลับมาช่วยขัดตาทัพอีกครั้ง โดยจะประเดิมคุมทีมลงซ้อมในช่วงเย็นวันนี้ทันที (3 มีนาคม 69)⁣

Thai League
Port FC crest
Port FC
TPF
Lamphun Warrior crest
Lamphun Warrior
LAM

⁣สถานการณ์ของ การท่าเรือ เอฟซี กำลังขับเคี่ยวดุเดือดกับการแย่งชิงอันดับ 2 เพื่อสิทธิ์ไปลุย เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 202 รอบลีกสเตจ แบบอัตโนมัติ ในฤดูกาลหน้า (2026/27)⁣ โดยปัจจุบัน ท่าเรือ รั้งอันดับ 3 มี 40 คะแนน จาก 22 นัด ตามหลังทีมอันดับ 2 อย่าง ราชบุรี เอฟซี 2 คะแนน แต่ ‘สิงห์เจ้าท่า’ แข่งมากกว่า 1 นัด  

โปรแกรมต่อไป เตรียมเปิดบ้านพบกับ ลำพูน วอริเออร์ ในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคมนี้ เวลา 19.00 น. ณ สนามแพท สเตเดียม

โฆษณา
0