สั่งตามง่ายๆ! ร้านอาหารจีนในแมนเชสเตอร์ ตั้งชื่อเมนูโปรดฮาลันด์

เออร์ลิง ฮาลันด์ กองหน้าของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ร้านอาหารจีนชื่อดัง Happy Seasons ในย่านไชน่าทาวน์ของเมืองแมนเชสเตอร์ ตั้งชื่อเมนูตามชื่อของเขา
หลังเกมที่ เรือใบสีฟ้า เอาชนะ ดอร์ทมุนด์ 4-1 เมื่อสัปดาห์ก่อน ดาวยิงชาวนอร์เวย์ได้ไปทานอาหารที่ร้านนี้ โดยเมนูที่เขาสั่งคือ 'เนื้อเป็ดย่างและหมูกรอบสองแบบ' ซึ่งเป็นอาหารโปรดของเขาที่มักกินหลังจากวันแมตช์เดย์
โดยพนักงานในร้านเผยว่า พวกเขาเป็นแฟน แมนฯซิตี้ ตัวยง พร้อมแนะนำคนที่อยากลองชิมเมนูเดียวกับ ฮาลันด์ ว่ามีวิธีการสั่งแบบง่ายๆ
“ฮาลันด์ สั่งเป็ดย่างกับหมูกรอบนะครับ ถ้าใครอยากลองก็ให้สั่งว่า ‘The Haaland Special’ ก็จะได้จานแบบเดียวกันเลย!” พนักงานร้านโพสต์ผ่าน IG
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในหมู่แฟนบอลซิตี้และสายกินทั่วโซเชียล โดยมีคอมเมนต์แซวกันสนุก ๆ ว่า “ขอ ฮาลันด์ กับข้าวหนึ่งที่ครับ!” และ “อยากลองเมนูนี้บ้างแล้วสิ!”
ทั้งนี้ ฮาลันด์ ยิงไปแล้ว 22 ประตูรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ และเจ้าตัวยังทำช่องยูทูปของตัวเองชื่อ Erling Haaland ที่แชร์เบื้องหลังชีวิตนอกสนามให้ผู้ติดตามได้รับชม