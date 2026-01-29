สับสนผลต่างประตู! 'มูรินโญ'รับคิดว่าเข้ารอบแล้วตอนนำ 3-2 โชคดีที่ยิงเพิ่มได้

โจเซ มูรินโญ เฮดโค้ช เบนฟิก้า ยอมรับว่าความสับสนเรื่องผลต่างประตูได้-เสียในช่วงท้ายเกมกับ เรอัล มาดริด จนเกือบทำให้ทีมต้องตกรอบ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
เกมนี้ดราม่าถึงช่วงทดเวลานาทีที่ 98 เมื่อ อนาโตลี ทรูบิน ผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นขึ้นมาโหม่งทำประตูสำคัญให้ทีมชนะ ราชันชุดขาว 4-2 ช่วยให้ทีมมีผลต่างประตูได้เสีย -2 เพียงพอสำหรับการจบอันดับ 24 ด้วย 9 คะแนน คว้าตั๋วเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้สำเร็จ
หลังจบเกม มูรินโญ ยกย่องผลงานลูกทีม พร้อมยอมรับว่าสับสนเรื่องประตูได้เสีย ยังดีที่ได้มาได้ประตูสำคัญในช่วงท้ายเกม
“ผมคิดว่าเราสมควรชนะจริงๆ เราสมควรได้มัน” มูรินโญ กล่าวกับ Movistar
“คีลิยัน เอ็มบัปเป มีโอกาสสองครั้งและเขายิงได้สองประตู สำหรับเบนฟิกาแล้ว การเอาชนะ เรอัล มาดริด มันคือความสำเร็จที่น่าภูมิใจอย่างมาก มันยอดเยี่ยมจริงๆ”
“ตอนที่ผมเปลี่ยนตัวครั้งสุดท้าย ส่ง ฟรานโญ อิวาโนวิช และ อันโตนิโอ ซิลวา ลงสนาม ผมได้รับแจ้งว่าสกอร์แค่นี้เพียงพอแล้ว ให้เราเล่นแบบปิดเกมได้เลย”
“แต่ไม่กี่วินาทีต่อมา พวกเขากลับมาบอกผมว่าเราต้องยิงเพิ่มอีกหนึ่งประตู ซึ่งตอนนั้นผมเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้ว จุดนั้นแหละคือโชคของเรา ที่เราได้ฟรีคิก และเปิดโอกาสให้ส่งผู้เล่นตัวใหญ่ (ทรูบิน) เข้าไปในเขตโทษ"
สำหรับ เบนฟิกา กำลังเผชิญฤดูกาลที่ยากลำบาก ปัจจุบันรั้งอันดับ 3 ในลีกโปรตุเกส และเคยแพ้ถึง 4 นัดแรกในแชมเปียนส์ลีก ก่อนจะพลิกสถานการณ์คว้าตั๋วเพลย์ออฟได้สำเร็จ โดยการจับสลากจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้